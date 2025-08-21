الخميس 21 أغسطس 2025
إنتر ميامي يصطدم بـ أورلاندو سيتي في نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكية

انتر ميامي
انتر ميامي

يلتقي فريق إنتر ميامي مع أورلاندو سيتي  في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الدوريات الأمريكية 2025.

 

وتخطى أورلاندو سيتي فريق تولوكا بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ليضرب موعدا ناريا مع إنتر ميامي في نصف النهائي بعدما تخطي الأخير عقبة فريق تايجرز المكسيكي “ تيجريس أونال المكسيكي” بنتيجة 2-1 ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الدوريات الأمريكية، المؤهلة إلى دوري أبطال الكونكاكاف.

 

وكان فريق إنتر ميامي تلقى خسارة ثقيلة في ديربي فلوريدا أمام مضيفه أورلاندو سيتي، 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وذلك في غياب ليونيل ميسي يوم 11 أغسطس الجاري.

 

 

ونجح إنتر ميامي في حجز مقعده في المربع الذهبي لبطولة كأس الدوريات بعد الفوز على نظيره تيجريس المكسيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الدوريات.

وسجل هدفي إنتر ميامي النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حيث أحرز الهدف الأول والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 23 و89، بينما جاء هدف تيجريس الوحيد عن طريق اللاعب أنخيل كوريا في الدقيقة 67.

 

وشهدت مباراة انتر ميامي ضد تيجريس المكسيكي غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

