سواريز يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الدوريات في غياب ميسي (فيديو)

حقق فريق إنتر ميامي الأمريكي في غياب ليونيل ميسي الفوز علي نظيره تيجريس أونال المكسيكي، 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب تشايس في إطار منافسات كأس الدوريات الأمريكية 2025.

وكان ميسي تعرض للإصابة خلال مباراة دور المجموعات من كأس الدوريات أمام نيكساكا ليغادر الملعب في الدقيقة الـ11، ثم يغيب عن المباراتين التاليتين أمام بوماس أونام وأورلاندو سيتي.

الاسطورة ليو ميسي



هذه المباراة برعاية @TheKusamarian pic.twitter.com/s101ldCCZY — Messi World (@M10GOAT) August 21, 2025

ويشارك في كأس الدوريات 2025 هذا الموسم 18 فريقًا من أندية الدوري الأمريكي، على أن تحجز الفرق الثلاثة المتصدرة بطاقات العبور إلى الدور نصف النهائي.

وقاد لويس سواريز إنتر ميامي لتخطي عقبة فريق تايجرز المكسيكي “ تيجريس أونال المكسيكي” بنتيجة 2-1 ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الدوريات الأمريكية، المؤهلة إلى دوري أبطال الكونكاكاف.

وأحرز سواريز ثنائية إنتر ميامي في الدقيقتين 23 و89 من ضربتي جزاء فيما أحرز أنخيل كوريا هدف الفريق المكسيكي في الدقيقة 67.

وتوترت الأجواء في الملعب، حيث تدخل لويس سواريز لتهدئة الموقف بعد مشادة كلامية بين زميله في ميامي رودريجو دي باول ومواطنه الأوروجوياني فرناندو جوررياران.



وتعرض مدرب إنتر ميامي، خافيير ماسكيرانو، للطرد بين شوطي المباراة بعدما حصل على بطاقة حمراء بسبب احتجاجاته الغاضبة على قرارات التحكيم، إثر امتداد الوقت المحتسب بدل الضائع لأكثر مما أُعلن.



لحظة طرد ماسكيرانو pic.twitter.com/bZqFUJ9OfF — Messi World (@M10GOAT) August 21, 2025

وجاء تشكيل إنتر ميامي أمام تيجريس أونال المكسيكي:

أوسكار أوستاري، ماكسيميليانو فالكون، جوردي ألبا، جونزالو لوجان ميلي، إيان فراي، تيلاسكو سيجوفيا، رودريجو دي بول، تاديو الليندي، يانيك برايت، سيرجيو بوسكيتس، لويس سواريز.

