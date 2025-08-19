الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصطفى شلبي يقود تشكيل البنك الأهلى لمواجهة كهرباء الإسماعيلية فى الدورى

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثّالثة من  مسابقة الدوري الممتاز الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة كهرباء إسماعيلية فى الدورى


وجاء التشكيل على النحو التالي 
حراسة المرمى..أحمد صبحى.
خط الدفاع..عمرو الجزار، محمود الجزار، هشام صلاح، أحمد متعب.
خط الوسط..محمود عماد، محمد بن شرقي، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي.
خط الهجوم..أسامة فيصل، ياو أنور.
 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:
عبد العزيز البلعوطي، مصطفى دويدار، يعقوبو، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، محمد فتحي، أحمد امين أوفا، احمد النادري، يسري وحيد

مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في السادسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على شاشة أون سبورت 2.

 

ويبحث البنك الأهلي في مباراة اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية عن الفوز الأول، بعد أن خسر أمام حرس الحدود في الجولة الماضية بهدف نظيف.

أما كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا للدوري الممتاز، فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق تعادلا بطعم الفوز في الجولة الأخيرة أمام بتروجت بهدفين لكل فريق.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز بنقطة واحدة من تعادل وهزيمة، في حين يحل كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ13، بنقطة وحيدة أيضا من تعادل وهزيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري البنك الاهلي كهرباء الاسماعيلية مصطفي شلبي مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

مواد متعلقة

بيراميدز يسعي لخطف الصدارة من المصري في الدوري الممتاز

بيراميدز يتوجه إلى السويس استعدادا لمواجهة المصري في الدوري

المصري يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري

غيابات بالجملة عن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري بالدوري

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

صدمة بشأن أرض الزمالك بأكتوبر، لاعب سابق يكشف مصير 800 مليون جنيه حصلها النادي للمشروع

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالهموم والمتاعب والضيق

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads