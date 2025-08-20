غير راض لكن سعيد، مدرب المصري يعلق على التعادل مع بيراميدز

أبدى التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري سعادته بقوة شخصية الفريق واللاعبين التي مكنتهم من العودة في النتيجة مرتين.



وقال: "لعبنا من أجل الفوز فقط والخروج بنقطة أمام بطل إفريقيا ليس سيئًا، وكنا قريبين من إحراز التعادل خلال الشوط الأول لولا تصدي القائم للكرة".

وتابع: “أنا غير راضٍ تمامًا عن المستوى الفني للفريق خلال المباراة ولكنني سعيد بالروح القتالية للاعبين”.

وأوضح أن سعداوي هو الأول في ترتيب مسددي ركلات الجزاء بالفريق، وإهدار الركلة قد يكون لسوء التوفيق أحيانًا.

مباراة بيراميدز والمصري

كان المصري قد تعادل مساء الثلاثاء مع نظيره فريق بيراميدز بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على إستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السابعة ليواصلوا تصدرهم لجدول المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.