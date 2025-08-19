الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري بالدوري الممتاز

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

مباراة بيراميدز والمصري، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في التاسعة من مساء اليوم على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - يوسف أوباما - مروان حمدي

مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا المصري وبيراميدز على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء

وتذاع مباراة المصري وبيراميدز على قناة أون تايم سبورت1 الناقل الحصري للدوري الممتاز. 

المصري ضد بيراميدز 

وتعد مواجهة بيراميدز والمصري هامة ومرتقبة ومن المنتظر أن تأتي مثيرة من كلا الفريقين. 

فريق المصري الذي يحتل قمة الدوري برصيد 6 نقاط يسعى لتحقيق الفوز وتعزيز احتلاله الصدارة وعدم التفريط فيها.

أما بيراميدز فيأتي في الترتيب السابع برصيد 4 نقاط والفوز يقفز به لصدارة الدوري.

ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء لكليهما

طاقم تحكيم مباراة المصري وبيراميدز 

محمود بسيوني، حكمًا للساحة 
محمود أبو الرجال، مساعد حكم أول 
هاني خيري، مساعد حكم ثان 
أحمد جمال: حكمًا رابعًا
عبد العزيز السيد  : حكم تقنية الفيديو 
طارق مصطفى  : مساعد حكم تقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري ضد بيراميدز المصري وبيراميدز مباراة بيراميدز والمصري الدوري الممتاز

مواد متعلقة

مصطفى شلبي يقود تشكيل البنك الأهلى لمواجهة كهرباء الإسماعيلية فى الدورى

نتائج مواجهات المصري وبيراميدز، في أول وآخر مواجهاتهما

سيناريوهات ترتيب الدوري بعد اللقاء المرتقب بين بيراميدز والمصري

تعرف على التشكيل المتوقع للمصري أمام بيراميدز

ماييلي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المصري في الدوري الممتاز

موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

بيراميدز يسعي لخطف الصدارة من المصري في الدوري الممتاز

بيراميدز يتوجه إلى السويس استعدادا لمواجهة المصري في الدوري

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

"حصلنا على تراخيص البناء"، بيان رسمي من الزمالك بعد أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر

مكتب نتنياهو عن صفقة غزة: قبول الصفقة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads