ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري بالدوري الممتاز

مباراة بيراميدز والمصري، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في التاسعة من مساء اليوم على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - يوسف أوباما - مروان حمدي

مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا المصري وبيراميدز على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء

وتذاع مباراة المصري وبيراميدز على قناة أون تايم سبورت1 الناقل الحصري للدوري الممتاز.

المصري ضد بيراميدز

وتعد مواجهة بيراميدز والمصري هامة ومرتقبة ومن المنتظر أن تأتي مثيرة من كلا الفريقين.

فريق المصري الذي يحتل قمة الدوري برصيد 6 نقاط يسعى لتحقيق الفوز وتعزيز احتلاله الصدارة وعدم التفريط فيها.

أما بيراميدز فيأتي في الترتيب السابع برصيد 4 نقاط والفوز يقفز به لصدارة الدوري.

ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء لكليهما

طاقم تحكيم مباراة المصري وبيراميدز

محمود بسيوني، حكمًا للساحة

محمود أبو الرجال، مساعد حكم أول

هاني خيري، مساعد حكم ثان

أحمد جمال: حكمًا رابعًا

عبد العزيز السيد : حكم تقنية الفيديو

طارق مصطفى : مساعد حكم تقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.