إزالة التعدي على 2000 متر مربع و7 قراريط زراعية ضمن الموجة الـ27 بأسيوط

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء في مواجهة التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

إزالة 21 حالة تعد بمساحات بلغت نحو 2000 متر

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذت في نطاق 6 مراكز (الغنايم، القوصية، منفلوط، الفتح، البداري، صدفا) بالإضافة إلى حي غرب، أسفرت عن إزالة 21 حالة تعد بمساحات بلغت نحو 2000 متر مربع و7 قراريط و9 أسهم، بالتنسيق مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة والوحدات المحلية، وبمشاركة الأجهزة الأمنية واستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن مركز الغنايم ومركز البداري بأسيوط نفذا حالتي إزالة فورية على أراضٍ زراعية خلال حملتين برئاسة أحمد ثابت رئيس مركز الغنايم، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز البداري كل في نطاقه، فيما أزالت الوحدة المحلية بالقوصية برئاسة أسامة سحيم حالتين تعدي مماثلتين، ونفذ مركز منفلوط برئاسة وليد جمال 3 حالات تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي.

كما أزال مركز الفتح برئاسة عيون إبراهيم 3 حالات تعدي أخرى، بينما نفذ مركز صدفا برئاسة هاني محمد 10 حالات إزالة على أملاك حماية النيل والمتغيرات المكانية، إلى جانب تنفيذ حي غرب برئاسة ممدوح جبر لحالة إزالة فورية لمتغيرات مكانية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الأولى من الموجة 27 مستمرة حتى 22 أغسطس الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر المقبل، تعقبها المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المقررة.

كما أكد محافظ أسيوط حرصه على استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام (2135858/088 – 2135727/088)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط الساخن (16528) أو من خلال البوابة الإلكترونية.

