انطلاق برنامج تدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي بأسيوط

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن انطلاق برنامج تدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى مركز أسيوط اليوم 19 أغسطس وفقًا للجدول الزمني المحدد وفي إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالشراكة الاستراتيجية مع أحد البنوك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ وذلك انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وذلك لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تحقيقًا للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠.

 

 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بالمحافظة بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير الوحدة تنفذ تدريبات في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى مركز أسيوط خلال الفترة من 19 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر القادم لاستهداف 1000 شخص بـ 10 قرى بنطاق المركز من الفئة العمرية (21: 45) عامًا ضمن مبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا" أحد مبادرات وحدة السكان بمحافظة أسيوط للمساهمة في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية ورفع الوعي وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالتنسيق بين وحدة السكان وإحدى المؤسسات.

 

 

 

وأضاف محافظ أسيوط أن الفعاليات سيتم تنفيذها بقرى (موشا، ريفا، بني حسين، نجع رزيق، المطيعة، اسكندرية التحرير، الزاوية، درنكة، منقباد، نجع سبع) على الترتيب وفقًا للجدول الزمني المعلن وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز أسيوط بقيادة أحمد عبد الحكيم رئيس المركز.

 

تقديم خدمات بنكية مجانية للمتدربين

 

وأكد محافظ أسيوط على أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور من بينها تقديم خدمات بنكية مجانية للمتدربين مما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية ورفع الوعي وتحقيق التنمية المستدامة، وتوعية المشاركين بطرق التمويل المختلفة التي تتيحها الدولة مثل (برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية التابع لإدارة تنمية القرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر،...) وغيرها. 

 

تحالف الشمول المالي AFI يصدر دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع الرياضة لتمكين الشباب اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي

 

فضلًا عن كيفية عمل دراسة وإدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد احتياجات السوق ومتطلباته وتنفيذ تلك المشاريع وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر من أجل توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتشجيعهم وتحفيزهم على العمل الحر ما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي.

