محافظ أسيوط يشهد الكرنفال السنوي لذوي الهمم بدير العذراء والأمير تادرس (صور)

شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في فعاليات الكرنفال السنوي الثامن لذوي الهمم، والذي يحمل هذا العام شعار "فرحان بيك"، وذلك بدير السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي بمدينة منفلوط، بمشاركة أكثر من 1000 من ذوي الهمم وأسرهم من مختلف أنحاء المحافظة.

جاءت الفعالية بحضور الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط وتوابعها، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية، من بينهم وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، والمهندس عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، والنائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القساوسة وأسر الأطفال المشاركين.

وتضمنت الفعاليات، التي انطلقت بالسلام الوطني، عروضًا فنية متنوعة قدمها الأطفال من ذوي الهمم، عكست قدراتهم الإبداعية وموهبتهم الفريدة، ورسخت قيم الانتماء وحب الوطن، في مشهد حمل الكثير من المشاعر الإنسانية والفرحة البريئة.

معرض "فرحان بيك" للمشغولات اليدوية

كما تفقد محافظ أسيوط على هامش الاحتفال معرض "فرحان بيك" للمشغولات اليدوية، والذي ضم أعمالًا فنية ومنتجات حرفية نفذها أشخاص من ذوي الهمم، من بينها مشغولات من الخرز ومنسوجات يدوية، بما يعكس ما يتمتعون به من مهارات متميزة وقدرات إنتاجية واعدة.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته البالغة بالمشاركة في الكرنفال، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى إلى توفير بيئة دامجة تتيح لهم فرصًا متكافئة في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تكاتف جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوي الهمم، وبناء مجتمع شامل يضمن حقوقهم ويعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

من جانبه، ثمن الأنبا ثاؤفيلس مشاركة محافظ أسيوط في الكرنفال، وحرصه على دعم ذوي الهمم، مؤكدًا أن دمج هذه الفئة في جميع مناحي الحياة هو مسؤولية وطنية تستدعي المزيد من التعاون وتبني استراتيجيات تأهيل شاملة.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ أسيوط برفقة أسقف منفلوط بتكريم إحدى الطالبات من ذوي الهمم بمنحها شهادة تقدير بمناسبة تخرجها في كلية التربية النوعية، وسط أجواء من الفرحة والبهجة التي عمت الحضور، حيث حرص ذوي المشاركين على توثيق هذه اللحظات بالصور التذكارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.