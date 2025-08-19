ضبط محطة وقود تتلاعب في المواد البترولية لبيعها بالسوق السوداء بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطة وقود بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم، بعد ثبوت تورطها في تجميع كميات من المواد البترولية المدعمة بغرض بيعها في السوق السوداء.

يأتي ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المحافظة لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

الرقابة على تداول المنتجات البترولية

وأوضح محافظ أسيوط أن المخالفة تم ضبطها خلال حملة للجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة عبد الناصر كامل علي، عضو اللجنة المركزية، وتحت إشراف المهندس تامر محمد السيد، رئيس اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، وبالتعاون مع مديرية ومباحث التموين.

ضبط محطة وقود مخالفة

وأسفرت حملة تفتيش أسيوط عن ضبط المحطة وبحوزتها 22 ألفًا و785 لتر سولار، و5764 لتر بنزين 80، إضافة إلى اكتشاف تلاعب في العدادات تمثل في سرقة كمية من السولار تقدر بنحو لتر و300 مللي للصفيحة الواحدة، وسرقة لتر إلا ربع من خلال مسدسين بالمحطة، وتم التحفظ على إجمالي 28 ألفًا و800 لتر سولار و8800 لتر بنزين 80، وتم تحرير محضر بالواقعة (رقم 9506 جنح ساحل سليم) تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

التلاعب بالمواد المدعمة أو الإضرار بالاقتصاد الوطني

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد المدعمة أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، وضمان توافر المنتجات البترولية (بنزين – سولار – بوتاجاز) بالجودة والأسعار الرسمية.

ووجه محافظ أسيوط خالص الشكر للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على دعمه المستمر لجهود الرقابة، وللمهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، على توجيهاته الحاسمة في التصدي لأي ممارسات غير قانونية.

وثمن المحافظ جهود المهندس أيمن عبد البديع، نائب رئيس الهيئة التنفيذي للنقل والتوزيع، في متابعة وتنسيق حملات التفتيش مؤكدا أن هذا التعاون يعكس تكامل أجهزة الدولة لحماية مقدرات الوطن وضمان حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.