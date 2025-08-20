بمكونات طبيعية، جلسة عناية بالبشرة والجسم في البيت

جلسة عناية للبشرة والجسم، مع حرارة الصيف المرتفعة، تتعرض البشرة والجسم لإجهاد شديد نتيجة التعرق المفرط، فقدان السوائل، والتعرض المستمر لأشعة الشمس والأتربة.



ومع نهاية يوم طويل ومرهق، تحتاج المرأة إلى جلسة استرخاء وعناية منزلية تستعيد بها نضارة بشرتها وطاقتها، بعيدًا عن منتجات التجميل المكلفة أو الذهاب إلى مراكز السبا.



يمكن ببساطة استخدام مكونات طبيعية متوافرة في كل بيت لإعداد جلسة شاملة للعناية بالبشرة والجسم، تمنح الانتعاش والراحة.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن جلسة العناية بالبشرة والجسم في البيت بعد يوم صيفي طويل من الخطوات التي تساعد في الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.





خطوات عمل جلسة عناية بالبشرة والجسم في البيت

جلسة عناية بالبشرة والجسم

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أنه يمكن لكل امرأة أن تمنح نفسها وقتًا من الراحة والاستجمام بعيدًا عن ضغوط الحياة وحرارة الطقس، مما يساعد على تجديد الطاقة الداخلية ومنح إحساس بالانتعاش والسعادة.

1. تهيئة الجو والاستعداد للجلسة

أول خطوة هي تهيئة الأجواء في البيت حتى تتحول الجلسة إلى وقت استرخاء حقيقي. يمكن تشغيل موسيقى هادئة، إشعال شموع عطرية أو مبخرة طبيعية باللافندر أو النعناع، وتجهيز حمام دافئ أو ماء فاتر مع قليل من الملح البحري أو بيكربونات الصوديوم. هذه الأجواء تساعد على تهدئة الأعصاب وتفريغ التوتر الذي يسببه الحر الشديد.

2. تنظيف البشرة من الشوائب

قبل أي خطوة ترطيب أو تغذية، يجب تنظيف البشرة جيدًا. يمكن عمل غسول طبيعي باستخدام ملعقة من الزبادي مع بضع قطرات من عصير الليمون لتنظيف الوجه من الدهون الزائدة.

الزبادي يهدئ البشرة ويرطبها، بينما يعمل الليمون كمطهر طبيعي يساعد على التخلص من البكتيريا. يوزع الخليط على الوجه لدقيقة واحدة ثم يُغسل بماء فاتر.

أما الجسم فيمكن تنظيفه عبر فرك خفيف باستخدام خليط من دقيق الشوفان مع الحليب، حيث يساعد على إزالة الأتربة بلطف وترك الجلد ناعمًا.

3. البخار المنزلي لفتح المسام

البخار خطوة أساسية خاصة في الصيف للتخلص من الرواسب داخل المسام. يمكن غلي ماء مع أوراق النعناع أو شرائح الخيار، ثم تعريض الوجه للبخار لدقائق مع تغطية الرأس بمنشفة.

النعناع يعطي إحساسًا منعشًا ويقلل من لمعان البشرة الدهنية، والخيار يهدئ الاحمرار الناتج عن الشمس.

4. مقشر طبيعي لتجديد البشرة

التقشير يزيل الجلد الميت ويعيد للبشرة إشراقتها.

يمكن عمل مقشر منزلي بسيط من ملعقة سكر بني + ملعقة عسل + نصف ملعقة زيت جوز الهند.

يفرك الوجه والجسم بحركات دائرية خفيفة، مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية وترك الجلد ناعمًا.

هذه الخطوة مهمة جدًا بعد يوم صيفي طويل لأنها تزيل بقايا العرق والأتربة المتراكمة.

5. ماسكات طبيعية للوجه

بعد التقشير، تحتاج البشرة للتغذية والتهدئة. يمكن اختيار ماسكات طبيعية تبعًا لاحتياجات البشرة:

للبشرة المرهقة من الشمس: ماسك الخيار المبشور مع جل الألوفيرا، حيث يرطب ويقلل الالتهاب.

للبشرة الدهنية: ماسك الطمي المغربي مع ماء الورد لامتصاص الدهون الزائدة وتنقية المسام.

للبشرة الجافة: ماسك الموز المهروس مع العسل لمدها بالترطيب العميق.

تُترك الماسكات على الوجه 15 دقيقة ثم تُغسل بماء بارد لإغلاق المسام.

سبا في البيت

6. عناية خاصة بالعينين

العينان تتأثران كثيرًا بحرارة الصيف، فتظهر الانتفاخات والهالات. لعلاج ذلك، يمكن وضع شرائح بطاطس باردة أو أكياس شاي أخضر مثلجة على العينين لمدة عشر دقائق. هذه الوصفات الطبيعية تقلل الانتفاخ وتعيد النضارة للمنطقة الحساسة حول العين.

7. حمام مهدئ للجسم

الاستحمام جزء أساسي من الجلسة. يمكن ملء البانيو بماء فاتر مع إضافة كوب من الحليب وملعقتين من العسل. هذا الخليط يترك البشرة ناعمة كالحرير. أما إذا لم يتوفر بانيو، فيمكن الاكتفاء بماء فاتر مضاف إليه بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع لتهدئة الجسم وإنعاشه بعد الحر.

8. ترطيب الجسم

بعد الاستحمام، لا بد من الترطيب للحفاظ على النعومة. يمكن استخدام زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو كمرطب طبيعي، مع تدليك الجسم بحركات دائرية لتعزيز الاسترخاء. كما يمكن خلط بضع قطرات من ماء الورد مع الجلسرين للحصول على لوشن طبيعي يترك الجلد برائحة منعشة.

9. العناية بالقدمين

القدمين تتحملان مشقة كبيرة في الصيف. يمكن نقعهما في ماء دافئ مع الملح والليمون لمدة 15 دقيقة، ثم فركهما بحجر الخفاف للتخلص من الجلد الميت. بعدها يوضع خليط من الفازلين مع بضع قطرات من زيت النعناع لترطيب عميق ومنع التشققات.

10. لمسة نهائية للاسترخاء

لإتمام الجلسة، يُفضل شرب مشروب منعش وصحي مثل ماء بالنعناع والليمون أو عصير البطيخ البارد لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم في الصيف. كما يمكن الاستلقاء قليلًا مع قراءة كتاب أو الاستماع لموسيقى هادئة لزيادة الاسترخاء.

