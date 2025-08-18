ماء الأرز، أقوى وأرخص المواد الطبيعية للعناية بالشعر

فوائد ماء الأرز، في عالم العناية بالشعر، تتصدر منتجات باهظة الثمن المشهد، لكن ماذا لو أخبرناك أن الحل قد يكون أمامك ومن داخل مطبخك.

نعم، إنه ماء الأرز -ذلك السائل النشوي المتبقي بعد غلي أو نقع الأرز- هو علاج طبيعي يعود إلى قرون، ويشهد إحياءً كبيرًا بين محبي الجمال الطبيعي والأشخاص الذين يبحثون عن البدائل الاقتصادية.





للتحقق من فعاليته وسلامته، استطلع موقع OnlyMyHealth رأي الدكتور سانجيف جولاتي، من قسم الأمراض الجلدية بمستشفى شاردها في نويدا.





ما هو ماء الأرز؟



هو السائل النشوي المتبقي بعد غلي أو نقع أنواع الأرز مثل الأبيض أو البني أو البسمتي. غني بالأحماض الأمينية، وفيتاميـنات B وE، والمعادن، ومركّب الإينوزيتول – مما يجعله علاجًا تراثيًا مشهورًا في شرق وجنوب شرق آسيا، وبدأ ينتشر في العالم أجمع.

ماء الأرز للشعر





فوائد الأرز المحتملة للشعر

حسب ما أوضح الدكتور جولاتي، فماء الأرز يحتوي على عناصر مغذية قد تدعم صحة الشعر، ومنها:



الأحماض الأمينية: تساهم في تقوية خيوط الشعر.

الإينوزيتول: كربوهيدرات يُعتقد أنها تصلح التلف وتعزز مقاومة الشعر.

فيتامين E وB، والمعادن: تغذي فروة الرأس وتحسّن ملمس الشعر

من الفوائد الملحوظة:

زيادة مرونة وقوة الشعر

الحصول على خصل أملس ولامع

تقليل الاحتكاك وتقصف الشعر

التحكم بمظهر الشعر بسهولة أكبر

تحفيز محتمل لنمو الشعر

طريقة التحضير والاستخدام

التحضير:

اغسلي نصف كوب من الأرز (أبيض، بني، أو بسمتي).

انقعيه في 2–3 أكواب من الماء من 30 دقيقة حتى 24 ساعة.

صفي الأرز واحتفظي بالماء.

(اختياري) قومي بتخميره في وعاء مغلق في درجة حرارة الغرفة لمدة 24–48 ساعة، ثم برّديه.



الاستخدام:

بعد غسل الشعر بالشامبو، صُبي ماء الأرز عليه.

دلّكي فروة الرأس واتركه لمدة 10–20 دقيقة.

اشطفي الشعر جيدًا بالماء العادي.

يمكن استخدامه مرة إلى مرتين أسبوعيًا لتحقيق أفضل النتائج.

ماء الأرز؟ هل هو فعلا فعال؟

الدراسات العلمية حول تأثيرات ماء الأرز على نمو الشعر ما تزال محدودة. مع ذلك، أظهرت دراسة عام 2020 أن الإينوزيتول قادر على اختراق الشعر التالف والبقاء بداخله، مما يوفر حماية طويلة الأمد.

وبالنظر إلى سعره المنخفض ومكوناته الطبيعية، يصبح ماء الأرز خيارًا جذابًا كبديل أو مكمّل للمنتجات التجارية.



ماء الأرز وفوائده

المخاطر والآثار الجانبية المحتملة

رغم شعبية هذا العلاج الطبيعي، إلا أنه ليس مناسبًا لكل أنواع الشعر. ومن المخاطر:

الإفراط في التعامل مع البروتين: ماء الأرز غني بالبروتين، وقد يؤدي الاستخدام الزائد إلى جفاف وتكسّر الشعر، خصوصًا لدى أصحاب الشعر قليل المسامية أو الحساس للبروتين.

بقايا على فروة الرأس: إذا لم يُشطف جيدًا، يمكن أن يتراكم ويغلق بصيلات الشعر، ما يبطئ نموه.

مخاطر التخمير: ماء الأرز المخمر لفترة طويلة قد يصدر رائحة نفّاذة ويهيّج الفروة، خاصة الحساسة أو المعرضة للقشرة.

هل هو فعلًا الأرخص؟

يقول الدكتور جولاتي: “بالتأكيد، يكون ماء الأرز أرخص علاج منزلي للشعر. بالمقارنة مع السيرومات أو المكملات باهظة الثمن، يوفر البديل الطبيعي بداية اقتصادية لمن يرغب في تعزيز صحة شعره”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.