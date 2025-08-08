روتين العناية بالجسم قبل النوم وفوائده للبشرة وصحة الجسم

روتين العناية بالجسم قبل النوم، مع تسارع وتيرة الحياة اليومية، أصبح من السهل إغفال أهمية العناية بالجسم قبل النوم، رغم أن هذه اللحظات القليلة التي نخصصها لأنفسنا قبل أن نخلد إلى النوم يمكن أن تصنع فرقًا كبيرًا في جودة حياتنا.

فليس هناك أفضل من أن نختم يومنا بطقوسٍ مريحة ومهدئة تساعد على التخلص من التوتر، وتجهيز الجسم والعقل لنوم هادئ وعميق، وفي الوقت نفسه تعزز صحة البشرة والجسم على المدى الطويل.





أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن روتين العناية بالجسم قبل النوم ليس رفاهية، بل ضرورة صحية ونفسية، فهو الوقت الذي تستحقه كل امرأة لنفسها، لتكافئ جسدها وتمنحه الراحة بعد عناء يوم طويل.



ابدئي من اليوم بتخصيص 15 إلى 30 دقيقة كل ليلة لروتين العناية بجسمك، وستلاحظين الفارق في راحة بالك، نعومة بشرتك، وجودة نومك.





خطوات العناية بجسمك قبل النوم

روتين قبل النوم

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، بالتفصيل روتينًا ليليًا متكاملًا للعناية بالجسم، يمكن لأي سيدة أو فتاة تطبيقه بسهولة، ليصبح مفتاحًا لنوم هانئ وصحة أفضل.



1. الاستحمام الدافئ: البداية المريحة

الخطوة الأولى في روتين العناية بالجسم قبل النوم تبدأ بالاستحمام بماء دافئ، حيث يساعد على استرخاء العضلات، وتهدئة الأعصاب، وتنظيف الجسم من بقايا العرق والأتربة وخلايا الجلد الميتة. يُفضل استخدام غسول جسم لطيف برائحة مهدئة مثل اللافندر أو الفانيليا، لتعزيز الشعور بالراحة النفسية.

كما يُمكن اعتماد مقشر طبيعي مرة إلى مرتين أسبوعيًا لإزالة الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية، مثل خليط السكر البني وزيت الزيتون أو القهوة وزيت جوز الهند، مع التدليك بحركات دائرية لطيفة.

2. تجفيف الجسم بلطف وتطبيق الزيوت أو اللوشن

بعد الاستحمام، من المهم تجفيف الجسم بطريقة ناعمة باستخدام منشفة قطنية، دون فرك قوي قد يسبب تهيجًا للبشرة. بينما لا يزال الجلد رطبًا قليلًا، يُنصح باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت اللوز الحلو، زيت جوز الهند، أو زيت الأرجان، حيث تساعد في ترطيب البشرة بعمق وتغذيتها.

ولمن تفضل اللوشنات الجاهزة، يمكن اختيار أنواع تحتوي على مكونات مهدئة مثل زبدة الشيا، الصبار، أو فيتامين E. التركيز يجب أن يكون على المناطق الجافة مثل الكوعين، الركبتين، والكعبين.

3. العناية بالقدمين والكعبين

غالبًا ما تُهمل القدمين في روتين العناية، رغم أنها تحملنا طوال اليوم. قبل النوم، يمكن نقع القدمين في ماء دافئ مضاف إليه القليل من الملح أو زيت النعناع لمدة 10 دقائق، ثم تجفيفهما جيدًا وتدليكهما بكريم أو فازلين مع ارتداء جوارب قطنية للحفاظ على الترطيب.

هذا الروتين لا يمنحك فقط قدمين ناعمتين، بل أيضًا يساعد في تحفيز الاسترخاء العام وتحسين النوم.

4. العناية باليدين والأظافر

اليدين تحتاج إلى ترطيب خاص بعد يوم طويل من التعرض للماء والمنظفات. يُفضل استخدام كريم غني لليدين وتدليكهما جيدًا، مع التركيز على المناطق بين الأصابع ومحيط الأظافر. يمكن أيضًا استخدام زيوت مثل زيت الزيتون أو زيت الخروع لتغذية الأظافر وتقويتها.

5. العناية بالمناطق الحساسة وتحت الإبطين

من الخطوات المهمة في روتين العناية الليلي هو تنظيف المناطق الحساسة برفق باستخدام غسول مخصص خالٍ من المواد الكيميائية القاسية، ثم تجفيفها جيدًا وترطيبها بكريم لطيف أو زيت جوز الهند المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا.

تحت الإبطين أيضًا يحتاجان إلى التنظيف والترطيب، مع إمكانية استخدام تونر طبيعي مثل ماء الورد أو خل التفاح المخفف للمساعدة في توازن درجة الحموضة والحد من الروائح.

6. العناية بالوجه كجزء من العناية بالجسم

رغم أن العناية بالوجه تُعد مستقلة نوعًا ما، إلا أنها جزء لا يتجزأ من الروتين الليلي. يجب إزالة بقايا المكياج وتنظيف البشرة جيدًا، ثم تطبيق سيروم أو كريم ليلي مغذٍّ، مع تدليك خفيف لتحفيز الدورة الدموية.

وصفات للعناية بالجسم

7. البيچاما المريحة وغرفة النوم الهادئة

اختيار ملابس نوم قطنية وفضفاضة يساعد الجسم على التنفس بشكل جيد أثناء النوم، ويقلل من التهيج الجلدي. كما يُنصح بتجهيز غرفة النوم لتكون مهدئة: إضاءة خافتة، تهوية جيدة، وربما بعض الروائح العطرية مثل زيت اللافندر في موزع الزيوت.

8. لمسات أخيرة: ترطيب الشفاه والعطور الهادئة

قبل النوم، لا تنسي ترطيب الشفاه باستخدام بلسم أو القليل من العسل. ولمن تحب الروائح، يمكن رش قليل من عطر الجسم الخفيف أو استخدام رول عطري طبيعي لتهدئة الأعصاب وتحفيز الشعور بالراحة.

9. أثر الروتين الليلي على الصحة النفسية والجسدية

الالتزام بروتين العناية بالجسم قبل النوم لا ينعكس فقط على الشكل الخارجي للبشرة، بل يمتد ليشمل الصحة النفسية والعاطفية. فالشعور بالاهتمام بالنفس يعزز الثقة ويقلل من التوتر والقلق. كما أن الجسم عندما يشعر بالراحة والاسترخاء يكون أكثر استعدادًا للدخول في نوم عميق ومريح، مما يحسن من وظائف الجسم وتجديد الخلايا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.