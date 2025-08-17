وصفات طبيعية للبشرة الملتهبة بعد التعرض للشمس

وصفات طبيعية للبشرة الملتهبة، التعرض للشمس لفترات طويلة، خاصة في فصل الصيف أو أثناء التواجد على الشاطئ، قد يسبب التهابات وتهيجًا للبشرة يُعرف بحروق الشمس.



هذه الالتهابات لا تؤدي فقط إلى الاحمرار والشعور بالحرارة، بل قد تترك آثارًا مزعجة مثل الجفاف، الحكة، وتقشير الجلد.



وعلى الرغم من أن المستحضرات الطبية والصيدلانية متوفرة لعلاج هذه المشكلة، إلا أن كثيرًا من النساء يفضلن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية لتهدئة البشرة الملتهبة، نظرًا لفاعليتها وسلامتها على الجلد، بالإضافة إلى خلوّها من المواد الكيميائية.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج أن التهابات البشرة بعد التعرض للشمس أمر تعاني منه الكثير من النساء، لكنه يمكن التحكم فيه بسهولة باستخدام الوصفات الطبيعية الآمنة مثل جل الصبار.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هذه الوصفات الطبيعية تعمل على تهدئة البشرة وترطيبها، وتمنحها فرصة للتعافي سريعًا.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الملتهبة

فيما يلي تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أهم وأشهر الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتهدئة البشرة بعد التعرض المفرط للشمس:

1- جل الصبار (الألوفيرا)

يُعد جل الصبار واحدًا من أقوى المكونات الطبيعية في علاج التهابات الجلد الناتجة عن أشعة الشمس. يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومركبات مهدئة تعمل على ترطيب البشرة بعمق وتقليل الاحمرار.

طريقة الاستخدام:

يُستخرج الجل الطازج من أوراق نبات الصبار.

يُوضع مباشرة على البشرة الملتهبة ويُترك لمدة 20 دقيقة.

يُغسل بالماء الفاتر أو يُترك ليمتصه الجلد.

يمكن تكرار الوصفة 2-3 مرات يوميًا لنتائج أفضل.

2- الكمادات الباردة بالحليب

الحليب يحتوي على بروتينات ودهون تساعد على ترطيب البشرة، كما أن درجة حرارته الباردة تعمل على تقليل الالتهاب.

الطريقة:

تُغمس قطعة قطن أو شاش نظيف في حليب بارد.

توضع على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق.

تُكرر العملية عدة مرات يوميًا.

هذه الوصفة فعّالة بشكل خاص لتهدئة الاحمرار والشعور بالحرقان.

3- الشاي الأخضر أو الأسود

يحتوي الشاي على مضادات أكسدة قوية مثل مادة البوليفينول التي تساعد على تهدئة البشرة وتقليل التورم.

الاستخدام:

يُغلى الشاي الأخضر أو الأسود ثم يُترك ليبرد تمامًا.

تُغمس قطعة قماش قطنية أو قطن طبي في الشاي وتُمسح بها البشرة الملتهبة.

يمكن أيضًا وضع أكياس الشاي المبردة مباشرة على الجلد.

هذه الطريقة تخفف الاحمرار وتقلل من الشعور بعدم الراحة.

4- الخيار

الخيار من أكثر الخضروات المرطبة والمبردة للبشرة، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء وفيتامين C.

الطريقة:

يُقطع الخيار إلى شرائح رفيعة وتُوضع على الجلد المصاب.

يمكن أيضًا طحنه بالخلاط للحصول على عجينة توضع كقناع على البشرة.

يعمل الخيار على تهدئة البشرة ومنحها ترطيبًا فوريًا.

5- دقيق الشوفان

الشوفان له خصائص مضادة للالتهابات، ويستخدم منذ القدم في علاج مشكلات الجلد المتهيج.

الطريقة:

يُضاف كوب من دقيق الشوفان إلى حوض استحمام ممتلئ بماء فاتر.

يُنقع الجسم لمدة 15-20 دقيقة.

يمكن أيضًا صنع معجون من الشوفان والماء ووضعه مباشرة على المناطق الملتهبة.

يساعد الشوفان على تهدئة الحكة وتقليل الالتهابات بسرعة.

6- زيت جوز الهند

زيت جوز الهند الطبيعي غني بالأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف الناتج عن التعرض للشمس.

الاستخدام:

يُدهن زيت جوز الهند البكر على البشرة بعد الاستحمام.

يُفضل استخدامه ليلًا قبل النوم ليمنح الجلد ترطيبًا عميقًا.

لكن يُنصح بعدم وضعه مباشرة على الجلد المحترق حديثًا، بل الانتظار حتى يخف الاحمرار الأولي.

7- ماء الورد

ماء الورد معروف بخصائصه المهدئة والمنعشة للبشرة. كما أنه يساعد على تقليل الاحمرار واستعادة توازن البشرة.

الطريقة:

يُرش ماء الورد المبرد مباشرة على الوجه أو الجسم.

يمكن أيضًا غمس قطعة قطن بماء الورد ووضعها على المناطق المصابة.

تكرار هذه الخطوة عدة مرات يوميًا يمنح إحساسًا سريعًا بالراحة.

8- البطاطس المبشورة

تحتوي البطاطس على مواد نشوية تساعد في تخفيف الألم الناتج عن الحروق وامتصاص الحرارة من الجلد.

الاستخدام:

تُبشر البطاطس النيئة وتوضع مباشرة على المناطق المصابة.

يمكن أيضًا عصر البطاطس واستخدام العصير على الجلد.

توفر البطاطس تهدئة طبيعية فورية للبشرة.

9- العسل

العسل الطبيعي غني بمضادات الأكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله مثاليًا لترطيب البشرة الملتهبة وتسريع عملية الشفاء.

الطريقة:

يوضع طبقة رقيقة من العسل على المناطق المتضررة.

يُترك لمدة 20 دقيقة ثم يُشطف بماء فاتر.

تساعد هذه الوصفة على تسريع تجدد خلايا الجلد.

نصائح هامة للعناية بالبشرة بعد التعرض للشمس

العناية بالبشرة

تجنب استخدام الصابون القوي أو المواد المعطرة على البشرة المصابة.

شرب كميات وفيرة من الماء لتعويض فقدان السوائل والحفاظ على رطوبة الجلد.

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة لتقليل الاحتكاك مع البشرة الملتهبة.

الابتعاد عن التعرض المباشر للشمس حتى يزول الاحمرار والالتهاب.

استخدام كريم واقٍ من الشمس بدرجة حماية مناسبة عند الخروج مرة أخرى.



