وصفات طبيعية، لتنعيم وترطيب الجسم قبل الاستحمام

وصفات لتنعيم وترطيب الجسم قبل الاستحمام، تُعدّ العناية بالجسم خطوة أساسية في روتين الجمال اليومي، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نعومة البشرة وترطيبها، خاصة في ظل التعرض اليومي للعوامل البيئية القاسية مثل الشمس والهواء الجاف والتلوث.



ومن المعروف أن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة قبل الاستحمام لتهيئتها للتنظيف والتقشير ومن ثم الترطيب، لذلك تُفضل الكثير من النساء استخدام وصفات طبيعية منزلية الصنع قبل الاستحمام لتنعيم وترطيب الجسم بشكل فعّال وآمن.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالجسم قبل الاستحمام ليست رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على بشرة صحية وناعمة.



وأضافت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أن استخدام وصفات طبيعية من مكونات بسيطة يحقق نتائج فعالة وآمنة.



وصفات طبيعية لترطيب وتنعيم جسمك

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تنعيم وترطيب الجسم، والتي يُمكن إعدادها بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

مواد طبيعية للعناية بالجسم

أولًا: وصفة زيت الزيتون مع السكر لتقشير وتنعيم البشرة.

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب البشرة بعمق، بينما يعمل السكر كمقشر طبيعي يزيل الخلايا الميتة ويُنعّم الجلد.

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض أو البني.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الورد (اختياري للرائحة).

طريقة التحضير والاستخدام: يُخلط السكر مع زيت الزيتون جيدًا حتى يتكون خليط يشبه المعجون. بعد ذلك، يتم تدليك الجسم بالخليط قبل الاستحمام بحركات دائرية لطيفة، مع التركيز على المناطق الجافة مثل الكوعين والركبتين. يُترك المزيج على الجسم لمدة 5 دقائق قبل غسله بماء دافئ.

النتيجة المتوقعة: بشرة ناعمة ونظيفة، وخالية من الخلايا الميتة، مع ترطيب فوري يدوم بعد الاستحمام.

ثانيًا: وصفة الزبادي والعسل لتغذية البشرة وترطيبها بعمق

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تنظيف الجلد بلطف، أما العسل فهو مرطب طبيعي غني بمضادات الأكسدة.

المكونات:

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري).

طريقة التحضير والاستخدام: تُمزج المكونات جيدًا، ثم يُفرد الخليط على الجسم ويُترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل الاستحمام. يمكن استخدام ليفة ناعمة لإزالة الخليط أثناء الشطف.

النتيجة المتوقعة: بشرة ناعمة ونضرة بفضل التغذية والترطيب العميقين.

ثالثًا: وصفة زيت جوز الهند مع القهوة لتقشير وتنشيط الدورة الدموية

القهوة من المواد الغنية بالكافيين، وتساعد على تحفيز الدورة الدموية وشد الجلد، بينما زيت جوز الهند يُرطب البشرة ويتركها حريرية الملمس.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من السكر (اختياري للمزيد من التقشير).

طريقة التحضير والاستخدام: يُمزج الخليط جيدًا، ويُستخدم كقناع ومقشر للجسم قبل الاستحمام، مع تدليك لطيف لمدة 5 دقائق، ثم يُشطف بالماء الدافئ.

النتيجة المتوقعة: بشرة مشدودة وناعمة، وتحسين في لون الجلد ومظهره العام.

رابعًا: وصفة الحليب مع دقيق الأرز لتفتيح وتنعيم البشرة

الحليب معروف بخصائصه المبيضة والمرطبة، بينما يساعد دقيق الأرز على توحيد لون البشرة وتنقيتها.

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز.

كمية مناسبة من الحليب السائل (حسب الحاجة للحصول على عجينة).

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام: تُخلط المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة. تُوزع على الجسم وتُترك لمدة 10 دقائق قبل غسلها أثناء الاستحمام باستخدام الماء الفاتر وحركات فرك دائرية.

النتيجة المتوقعة: بشرة مشرقة وأكثر نعومة، وتقليل التصبغات مع الاستخدام المنتظم.

خامسًا: وصفة جل الألوفيرا وزيت اللوز لترطيب ما قبل الاستحمام

جل الألوفيرا يهدئ البشرة ويمنحها ترطيبًا لطيفًا، بينما زيت اللوز الحلو يُغذي الجلد بفيتامين E.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام: تُمزج المكونات جيدًا، ويُفرد الخليط على الجسم بالكامل قبل الاستحمام بنصف ساعة. يُفضل ارتداء روب قطني لمنع ملامسة الخليط للملابس. بعدها يُشطف الجسم بماء دافئ ويُغسل كالمعتاد.

النتيجة المتوقعة: ترطيب عميق وتهدئة للبشرة، خاصة المفيدة بعد التعرض للشمس أو في فصل الشتاء.

نصائح مهمة أثناء استخدام الوصفات قبل الاستحمام:

مواد طبيعية للعناية بالجسم

الاختبار المسبق: يُفضل اختبار أي وصفة على جزء صغير من الجلد (مثل الذراع) للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه أي مكوّن.

الاستمرارية: الحصول على نتائج واضحة يتطلب تكرار استخدام الوصفات مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

الترطيب بعد الاستحمام: يُنصح دائمًا باستخدام مرطب طبيعي بعد الاستحمام للحفاظ على رطوبة الجلد.

شرب الماء: العناية الخارجية وحدها لا تكفي، لذا فإن شرب كميات كافية من الماء يوميًا ضروري لبشرة صحية ومرطبة.

الاستحمام بماء فاتر: الماء الساخن يُجفف الجلد، لذا يُفضل استخدام الماء الفاتر أثناء الشطف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.