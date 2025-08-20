الفلفل الأصفر، كنز فيتامينات وضروري تناوله يوميا

فوائد الفلفل الأصفر، الفلفل الأصفر من أنواع الفلفل الرومي الشهيرة الذى يعرف بفلفل ألوان ويستخدم في الطهي وعمل السلطات والمقبلات المختلفة.

وفوائد الفلفل الأصفر، عديدة لقيمته الغذائية العالية ومذاقه الحلو جعل له عشاق كثيرون على مستوى العالم، وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الفلفل الأصفر من الخضروات المميزة بلونها الزاهي وطعمها الحلو اللذيذ، وهو من أفراد عائلة الفلفل الحلو التي تضم الأحمر والأخضر والبرتقالي أيضا، ويتميز هذا النوع من الفلفل بقيمته الغذائية العالية واحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، مما يجعله غذاء مهم للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

القيمة الغذائية للفلفل الأصفر

وأضافت منى، يحتوي الفلفل الأصفر على مزيج غني من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، منها:-

فيتامين C بنسبة عالية جدًّا تفوق ما يوجد في البرتقال.

فيتامين A الضروري لصحة العيون والمناعة.

فيتامين B6 وفيتامين K.

معادن مهمة مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، والحديد.

نسبة عالية من الألياف الغذائية.

مضادات أكسدة قوية مثل الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين.

سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله مثالي للأنظمة الغذائية.

فوائد الفلفل الأصفر

فوائد الفلفل الأصفر الصحية

وتابعت، أن من فوائد الفلفل الأصفر التي تدفعنا لتناوله يوميًّا:

بفضل محتواه الغني من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد الفلفل الأصفر على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الالتهابات والعدوى.

يحتوي الفلفل الأصفر على مركبات اللوتين والزياكسانثين، وهما من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي العين من الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، كما يقللان من خطر إعتام عدسة العين.

فيتامين C الموجود بوفرة في الفلفل الأصفر يساعد في إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على مرونة البشرة ونضارتها.

مضادات الأكسدة تحمي الجلد من تأثير الجذور الحرة المسببة للشيخوخة المبكرة.

كما يساهم فيتامين A في تعزيز صحة الشعر ومنع جفافه وتقصفه.

تناول الفلفل الأصفر بانتظام يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، بفضل غناه بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض.

يحتوي الفلفل الأصفر على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

الألياف الموجودة فيه تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار.

مضادات الأكسدة تقلل من خطر تصلب الشرايين.

الألياف الغذائية الموجودة في الفلفل الأصفر تساهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما تساعد على تعزيز صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يحتوي الفلفل الأصفر على فيتامين K والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها.

الفلفل الأصفر منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، ويساعد في تحسين التمثيل الغذائي بفضل محتواه من فيتامين B6.

بفضل مركباته النباتية ومحتواه من فيتامين C، يعمل الفلفل الأصفر كمضاد طبيعي للالتهابات، مما يساعد في التخفيف من أعراض التهابات المفاصل وآلام العضلات.

فيتامين B6 يساعد في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، التي تحسن المزاج وتقلل من التوتر والاكتئاب.

مضادات الأكسدة تحمي خلايا الدماغ من التلف وتعزز الذاكرة والتركيز.

نصائح هامة يجب إتباعها عند تناول الفلفل الأصفر

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية أنه يفضل تناول الفلفل الأصفر طازج للحفاظ على أكبر قدر من الفيتامينات، ويجب غسله جيدا لإزالة أي بقايا من المبيدات، ويمكن تخزينه في الثلاجة للحفاظ على نضارته لمدة أطول.

