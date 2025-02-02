الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

غني بفيتامين C وA، تعرف على فوائد الفلفل الحلو للجسم

فوائد الفلفل لصحة
فوائد الفلفل لصحة الجسم، فيتو

الفلفل الحلو هو مصدر جيد لفيتامين C وفيتامين أ والألياف، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، والتي قد تساعد في الحماية من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وبعض السرطان.

جميع ألوان الفلفل لها فوائد غذائية، ولكن قد يكون لدى الفلفل الأحمر مستويات مضادة للأكسدة ومغذيات نباتية أكثر.

فيتامين C

الفلفل مرتفع في فيتامين C، وخاصة الفلفل الأحمر.

وفقًا للمعاهد الأمريكية للصحة (NIH)، يوفر نصف كوب من الفلفل الأحمر 95 ملليجرام (MG) فيتامين C، والذي يمثل 106٪ من القيمة اليومية الموصى بها (٪ DV) للبالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 وأكثر.

مثل كل الفيتامينات، فيتامين C ضروري، وهذا يعني أن الجسم لا يمكن أن يصنعه من تلقاء نفسه، ويستقبله فقط من خلال النظام الغذائي.

يعد فيتامين C مهمًا للعديد من الوظائف في الجسم، بما في ذلك:

  • إنتاج الكولاجين في الجسم، وهو أمر ضروري لشفاء الجروح وتشكيل الأنسجة الضامة
  • استقلاب البروتين
  • دعم الجهاز المناعي
  • زيادة امتصاص الحديد

قدرة مضادة للأكسدة قوية، تحييد الجذور الحرة وتناقص خطر الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى المرتبطة بالإجهاد التأكسدي

فيتامين أ

ويوفر نصف كوب من الفلفل 117 ميكروغرام معادلات نشاط الريتينول في فيتامين A، وهو 13 ٪ من النسبة الموصي بها.

يُطلق على شكل فيتامين (أ) الذي يحتويه الفلفل البرتقالي والأحمر اسم بيتا كاروتين، والذي يتحوله الجسم إلى شكل نشط من فيتامين أ، وبيتا كاروتين هو ما يعطي هذه الفلفل ألوانها البرتقالية والأحمر.

يلعب فيتامين أ دورًا أساسيًا في:

  • الرؤية
  • الوظيفة المناعة
  • التواصل بين الخلايا
  • نمو الخلايا
  • الأداء الطبيعي للأعضاء

تشمل مصادر بيتا كاروتين الأخرى السبانخ والبطاطا الحلوة.

الفيتامينات والمعادن الأخرى

الفلفل هو أيضا مصدر جيد من:

فيتامين B6: يدعم هذا الفيتامين الجهاز العصبي المركزي والتمثيل الغذائي.

حمض الفوليك: يساعد هذا الفيتامين، المعروف أيضًا باسم فيتامين B9، في تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة وهو ضروري لنمو الخلايا الطبيعية وتطورها.

فيتامين E: يدعم هذا الفيتامين الجهاز المناعي ويحافظ على صحة الأوعية الدموية.

الألياف: هذه المغذيات تعزز صحة الأمعاء والأوعية الدموية من خلال دعم حركات الأمعاء العادية وتقليل مستويات الكوليسترول البروتيني منخفض الكثافة.

مضاد للأكسدة

يعد الفلفل مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويدات، والتي تساعد على الحماية من الأضرار المؤكسدة في الجسم.

يحتوي الفلفل الحلو على عدد من مضادات الأكسدة المختلفة ( كيرسيتين - اللوتولي - فيتامين ج - بيتا كاروتين - اللايكوبين)

تساعد هذه المركبات في منع تلف الخلايا المؤكسدة، والتي قد تساعد على منع بعض الأمراض مثل:

  • سرطان
  • السكري
  • إعتام عدسة العين
  • أمراض القلب والأوعية الدموية
  • مرض الزهايمر
  • مرض باركنسون

وتساعد الفلافونويد في الفلفل أيضًا على حماية خلايا الدماغ من خلال المساعدة في منع أكسدة الدهون الأساسية داخل هذه الخلايا.

يحافظ على صحة العين

يساعد الفلفل في حماية صحة العين.

وجدت الدراسات أن بعض الأنواع من الفلفل البرتقالي لها مستويات عالية من زياكسانثين، والفلفل الأصفر يحتوي على مستويات عالية من اللوتين.

يحارب الأمراض الالتهابية والتهاب المفاصل

يساعد الفلفل في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع التهاب المفاصل وغيرها من الحالات الصحية الالتهابية، ويرجع ذلك إلى عاملين: بيتا كريبتوكسانثين ومحتوى عالي فيتامين C.

بيتا كريبتوكسانثين هو كاروتينويد باللون الأحمر والبرتقالي، واستهلاكه قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

قد يساعد الفلفل على حماية خلايا العظام والغضاريف بسبب مستويات فيتامين C العالية، والاستهلاك أقل من المدخول اليومي الموصى به من 75 ملغ من فيتامين C للإناث، و90 ملغ للذكور، يمكن أن يزيد من خطر هشاشة العظام، ويوفر نصف كوب من الخضروات يومًا كاملًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفلفل الحلو فيتامين C مرض باركنسون لنظام الغذائي فيتامين A خصائص مضادة للأكسدة

مواد متعلقة

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 7 أصناف أبرزها الفلفل الألوان والليمون البلدي

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض البطاطس والبصل ومفاجأة عن الفلفل الألوان

البسلة تتراجع 6 جنيهات وارتفاع جديد في الفلفل، سعر الخضار اليوم بسوق العبور
ads

الأكثر قراءة

وصول الحفار لـ محطة مترو العريش لبدء أعمال التنفيذ

حسن المستكاوي يوجه نصيحة لـ الزمالك بشأن زيزو

مدحت العدل يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك ويوجه رسالة لزيزو (فيديو)

سامسون يساهم بأربعة أهداف في فوز كاظمة الكويتي على التضامن (فيديو)

الشمال القطري يعلن التوقيع مع أكرم توفيق لاعب الأهلي

أشرف بن شرقي: اسم الأهلي يكفي للتعبير عن قيمته وانضممت للأحمر دون تفكير (فيديو)

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

بن شرقي: نلعب مونديال الأندية باسم نادي القرن وهذا رأيي في مواجهة إنتر ميامي

منوعات

المزيد

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

أشهر الموالد الصوفية في شهر شعبان بالقاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية