غني بفيتامين C وA، تعرف على فوائد الفلفل الحلو للجسم

الفلفل الحلو هو مصدر جيد لفيتامين C وفيتامين أ والألياف، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، والتي قد تساعد في الحماية من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وبعض السرطان.

جميع ألوان الفلفل لها فوائد غذائية، ولكن قد يكون لدى الفلفل الأحمر مستويات مضادة للأكسدة ومغذيات نباتية أكثر.

فيتامين C

الفلفل مرتفع في فيتامين C، وخاصة الفلفل الأحمر.

وفقًا للمعاهد الأمريكية للصحة (NIH)، يوفر نصف كوب من الفلفل الأحمر 95 ملليجرام (MG) فيتامين C، والذي يمثل 106٪ من القيمة اليومية الموصى بها (٪ DV) للبالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 وأكثر.

مثل كل الفيتامينات، فيتامين C ضروري، وهذا يعني أن الجسم لا يمكن أن يصنعه من تلقاء نفسه، ويستقبله فقط من خلال النظام الغذائي.

يعد فيتامين C مهمًا للعديد من الوظائف في الجسم، بما في ذلك:

إنتاج الكولاجين في الجسم، وهو أمر ضروري لشفاء الجروح وتشكيل الأنسجة الضامة

استقلاب البروتين

دعم الجهاز المناعي

زيادة امتصاص الحديد

قدرة مضادة للأكسدة قوية، تحييد الجذور الحرة وتناقص خطر الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى المرتبطة بالإجهاد التأكسدي

فيتامين أ

ويوفر نصف كوب من الفلفل 117 ميكروغرام معادلات نشاط الريتينول في فيتامين A، وهو 13 ٪ من النسبة الموصي بها.

يُطلق على شكل فيتامين (أ) الذي يحتويه الفلفل البرتقالي والأحمر اسم بيتا كاروتين، والذي يتحوله الجسم إلى شكل نشط من فيتامين أ، وبيتا كاروتين هو ما يعطي هذه الفلفل ألوانها البرتقالية والأحمر.

يلعب فيتامين أ دورًا أساسيًا في:

الرؤية

الوظيفة المناعة

التواصل بين الخلايا

نمو الخلايا

الأداء الطبيعي للأعضاء

تشمل مصادر بيتا كاروتين الأخرى السبانخ والبطاطا الحلوة.

الفيتامينات والمعادن الأخرى

الفلفل هو أيضا مصدر جيد من:

فيتامين B6: يدعم هذا الفيتامين الجهاز العصبي المركزي والتمثيل الغذائي.

حمض الفوليك: يساعد هذا الفيتامين، المعروف أيضًا باسم فيتامين B9، في تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة وهو ضروري لنمو الخلايا الطبيعية وتطورها.

فيتامين E: يدعم هذا الفيتامين الجهاز المناعي ويحافظ على صحة الأوعية الدموية.

الألياف: هذه المغذيات تعزز صحة الأمعاء والأوعية الدموية من خلال دعم حركات الأمعاء العادية وتقليل مستويات الكوليسترول البروتيني منخفض الكثافة.

مضاد للأكسدة

يعد الفلفل مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويدات، والتي تساعد على الحماية من الأضرار المؤكسدة في الجسم.

يحتوي الفلفل الحلو على عدد من مضادات الأكسدة المختلفة ( كيرسيتين - اللوتولي - فيتامين ج - بيتا كاروتين - اللايكوبين)

تساعد هذه المركبات في منع تلف الخلايا المؤكسدة، والتي قد تساعد على منع بعض الأمراض مثل:

سرطان

السكري

إعتام عدسة العين

أمراض القلب والأوعية الدموية

مرض الزهايمر

مرض باركنسون

وتساعد الفلافونويد في الفلفل أيضًا على حماية خلايا الدماغ من خلال المساعدة في منع أكسدة الدهون الأساسية داخل هذه الخلايا.

يحافظ على صحة العين

يساعد الفلفل في حماية صحة العين.

وجدت الدراسات أن بعض الأنواع من الفلفل البرتقالي لها مستويات عالية من زياكسانثين، والفلفل الأصفر يحتوي على مستويات عالية من اللوتين.

يحارب الأمراض الالتهابية والتهاب المفاصل

يساعد الفلفل في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع التهاب المفاصل وغيرها من الحالات الصحية الالتهابية، ويرجع ذلك إلى عاملين: بيتا كريبتوكسانثين ومحتوى عالي فيتامين C.

بيتا كريبتوكسانثين هو كاروتينويد باللون الأحمر والبرتقالي، واستهلاكه قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

قد يساعد الفلفل على حماية خلايا العظام والغضاريف بسبب مستويات فيتامين C العالية، والاستهلاك أقل من المدخول اليومي الموصى به من 75 ملغ من فيتامين C للإناث، و90 ملغ للذكور، يمكن أن يزيد من خطر هشاشة العظام، ويوفر نصف كوب من الخضروات يومًا كاملًا.

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