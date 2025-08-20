أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز

طريقة عمل كفتة الأرز، كفتة الأرز من أشهر الأكلات المصرية الشعبية التي يعشقها الكثيرون، فهي تتميز بمذاقها الشهي وقيمتها الغذائية العالية وسهولة تحضيرها في المنزل.

وطريقة عمل كفتة الأرز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعد من الأطباق التي تقدم في العزومات والمناسبات بجانب الأرز والخبز والسلطات والمخللات.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل كفتة الأرز.

مكونات عمل كفتة الأرز:

نصف كيلو لحم جملى مفروم ويفضل أن يكون به نسبة بسيطة من الدهن حتى تكون الكفتة طرية

كوب أرز مصري مغسول ومنقوع في الماء لمدة نصف ساعة

ربطة بقدونس طازج مفروم ناعم

بصلة كبيرة مبشورة

فصان من الثوم مفرومان

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملعقة صغيرة كمون ناعم

زيت نباتي للقلي

طريقة عمل كفتة الأرز:

صفي الأرز جيدا من الماء بعد النقع.

في الكبة أو المفرمة، نضع الأرز مع البصل والثوم ونفرمهم جيدا حتى يصبح الخليط ناعم.

نضيف اللحم المفروم والبقدونس والتوابل إلى الخليط ونفرم مرة أخرى حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نبلل اليدين بالماء حتى لا يلتصق الخليط.

نشكل العجينة على هيئة أصابع متوسطة الحجم أو كور صغيرة حسب الرغبة.

يمكن وضعها في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق ببعضها.

نسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

نقلي أصابع الكفتة حتى تأخذ لون ذهبي.

يمكن أيضا تسويتها في صلصة الطماطم بعد القلي، حيث نجهز صوص طماطم خفيف بالثوم والبصل والصلصة، ثم نضع الكفتة فيه لتكمل نضجها.

طريقة عمل صلصة الطماطم لكفتة الأرز:

بصلة مفرومة تشوح في قليل من الزيت.

نضيف 2 فص ثوم مفروم حتى يكتسب رائحة عطرية.

نضع عصير طماطم طازج أو صلصة طماطم مذابة في ماء.

نضيف ملح وفلفل وبهارات حسب الذوق.

نترك الصلصة حتى تتسبك، ثم نضع الكفتة المقلية بداخلها ونتركها على نار هادئة حتى تنضج تماما.

تقدم كفتة الأرز بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية.

يمكن أيضا تقديمها مع الخبز البلدي والسلطات مثل سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء.

تزين بأوراق البقدونس أو شرائح الفلفل الملون لإضفاء شكل جذاب على السفرة.

ولنجاح كفتة الأرز فى البيت بدلا من عملها عند الجزار، يفضل فرم الأرز جيدا حتى لا تظهر حباته واضحة بعد التسوية.

نترك العجينة لترتاح نصف ساعة في الثلاجة يجعلها أكثر تماسكا.

لا تكثري من البقدونس حتى لا تطغى نكهته على طعم اللحم.

إذا أردتى كفتة خفيفة وصحية، يمكن شويها في الفرن بدلا من القلي.

إضافة قليل من السمنة أثناء القلي يعطي نكهة مميزة للكفتة.

القيمة الغذائية لكفتة الأرز

تحتوي كفتة الأرز على البروتينات من اللحم، والكربوهيدرات من الأرز، والفيتامينات والمعادن من الخضروات والبقدونس، وتعد وجبة مشبعة ومتكاملة تصلح للغداء أو العزائم.

