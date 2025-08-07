طريقة عمل كفتة الحاتى، أكلة خفيفة على الغداء

طريقة عمل كفتة الحاتى، كفتة الحاتى من مشتقات اللحوم الشهيرة وهى من المشويات الشعبية المصرية التى لها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل كفتة الحاتى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل كأكلة خفيفة وسريعة على الغداء.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كفتة الحاتى.

مكونات عمل كفتة الحاتى:-

نصف كيلو لحم مفروم (ويفضل أن يكون فيه نسبة دهن حوالي 20%)

بصلة كبيرة مبشورة ومصفاة من الماء

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ربع ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

سيخ خشبي أو معدني (للشكل فقط)

فحمة لإعطاء نكهة الشوي

كفتة الحاتى

طريقة عمل كفتة الحاتى:-

في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور جيدا بعد تصفية ماء البصل (يمكنكِ الاحتفاظ بماء البصل لاستخدامه لاحقًا).

أضيفي الملح، الفلفل، البهارات، البابريكا، القرفة والبقدونس، وقلبي جيدا حتى تتجانس كل المكونات.

غطي العجينة واتركيها ترتاح في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتشرب النكهات.

بللي يديكِ بقليل من الماء أو زيت، وخذي جزء من خليط الكفتة ولفيه حول السيخ على شكل أصابع متساوية الحجم.

يمكنك أيضا تشكيلها يدويا إذا لم يتوفر السيخ.

سخني الشواية أو مقلاة تيفال على نار متوسطة.

ضعي الكفتة على الشواية وقلبيها من حين لآخر حتى تنضج وتكتسب لون ذهبي مائل للبني.

لإضافة نكهة الفحم، ضعي قطعة فحم مشتعلة في ورقة فويل وسط صينية الكفتة، ثم أضيفي عليها نقطة زيت وغطي الصينية بسرعة، واتركيها لعدة دقائق لتتشرب الكفتة نكهة الشوي.

قدمي كفتة الحاتي مع أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة الطحينة وسلطة خضراء وبطاطس محمرة.

يمكن أيضا تقديمها في ساندويتشات مع شرائح الطماطم والبصل المشوي.

لا تفرمي اللحم ناعمًا جدًا، ويفضل فرمه مرتين فقط.

تصفية ماء البصل تساعد على تماسك الكفتة وعدم تفككها أثناء الشوي.

إدخال الكفتة للثلاجة قبل الشوي يجعلها أكثر تماسكا.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من دقيق الأرز أو البقسماط إذا كانت الكفتة غير متماسكة.

يمكن تخزينها فى الفريزر بعد تشكيلها وإخراجها على الطهى مباشرة وهى طريقة سهلة للمرأة العاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.