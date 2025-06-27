طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل كفتة الأرز، كفتة الأرز من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى تقدم باللحم والأرز والخضراوات.

وطريقة عمل كفتة الأرز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل وتقدم بطرق واشكال مختلفة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل كفتة الأرز.

مكونات عمل كفتة الأرز:

½ كيلو لحم مفروم (يفضل قليل الدهن)

1 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة

1 بصلة كبيرة مفرومة

1 حزمة بقدونس مفروم

½ حزمة شبت (اختياري)

½ حزمة كزبرة خضراء (اختياري)

4 فصوص ثوم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

زيت غزير للقلي

لتحضير الصلصة (اختياري):

2 كوب عصير طماطم

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل

ملعقة زيت

طريقة عمل كفتة الأرز:

في الكبة، ضعي الأرز المنقوع بعد تصفيته مع البصل والثوم والخضرة وافرميهم جيدا.

أضيفي اللحم المفروم والتوابل وافرمي الخليط حتى يصبح ناعم ومتجانس.

شكلي الكفتة إلى أصابع أو كرات حسب الرغبة.

ضعي الكفتة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك.

سخني الزيت في مقلاة عميقة، ثم اقلي الكفتة على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون.

صفيها على ورق مطبخ.

سخني ملعقة زيت في قدر، وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبيه مع البصل.

أضيفي عصير الطماطم والصلصة والسكر والتوابل واتركي المزيج يغلي حتى يتماسك.

أضيفي الكفتة المقلية إلى الصلصة واتركيها تغلي لمدة 10 دقائق على نار هادئة.

قدمي كفتة الأرز ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، أو الخبز البلدي وسلطة خضراء، أو مع البطاطس المحمرة.

لا تكثري من الأرز حتى لا تتفكك الكفتة.

لا تفرطي في قلي الكفتة حتى لا تجف.

طريقة عمل كفتة الأرز

ولعمل كفتة الحاتي

مكونات عمل كفتة الحاتي:

½ كيلو لحم مفروم (ويفضل أن يكون بنسبة دهون 20%)

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم جدا أو مبشورة

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة شطة (اختياري حسب الرغبة)

حفنة بقدونس مفروم ناعم (اختياري)

أسياخ خشبية أو معدنية (منقوعة في الماء إذا كانت خشبية)

طريقة عمل كفتة الحاتى:-

ضعى اللحم المفروم في وعاء عميق.

اضيفي البصل المبشور بعد تصفيته من الماء الزائد.

أضيفي البهارات والملح والفلفل والبقدونس.

اخلطي المكونات جيدا بيدك أو باستخدام محضرة الطعام حتى يتجانس الخليط تماما.

بللى يديك بالماء لتسهيل التشكيل.

خذي كمية من الخليط وشكليها على هيئة أصابع أو لفيها على الأسياخ.

يمكن شوي الكفتة على الفحم، أو في الفرن على حرارة عالية (220 درجة مئوية) لمدة 15-20 دقيقة.

لتحصلي على طعم الفحم، يمكنك وضع قطعة فحم مشتعلة في ورقة فويل داخل صينية الكفتة، ثم غلق الصينية لتأخذ الكفتة نكهة الشواء.

تقدم كفتة الحاتي مع العيش البلدي أو الخبز العربي، أو الطحينة أو سلطة الزبادي، أو أرز بالشيعرية أو البطاطس المحمرة، وشرائح الطماطم والبصل المشوي.

لضمان نجاح الكفتة استخدمي لحم طازج بنسبة دهون معتدلة للحصول على كفتة طرية.

كلما عجنتى الخليط أكثر، كانت الكفتة متماسكة أكثر.

ترك الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل الشوي يساعد في تثبيتها على السيخ.

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