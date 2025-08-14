طريقة عمل كفتة داود باشا أكلة لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل كفتة داود باشا، كفتة داود باشا من الأكلات المصرية الشهيرة التي لها عشاق كثيرون وهي عرفت منذ زمن بعيد وتقدم بجانب الأرز الأبيض.

وطريقة عمل كفتة داود باشا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل، خاصة في الطقس الحار لأنها خفيفة وسريعة التحضير.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل كفتة داود باشا.

مكونات عمل كفتة داود باشا:

لتحضير الكفتة

½ كيلو لحم مفروم ناعم يفضل خليط من اللحم البقري والضأن

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة أو سبع بهارات

لتحضير الصلصة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 كوب عصير طماطم طازج أو معلب

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

½ ملعقة صغيرة سكر لتعديل حموضة الطماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

كوب ماء أو مرق لحم

طريقة عمل كفتة داود باشا

لتحضير الكفتة، في وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البصل والبقدونس والملح والفلفل والبهارات.

اعجني الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات.

شكلي اللحم على هيئة كرات صغيرة متساوية الحجم.

في مقلاة، سخني القليل من الزيت وقلبي كرات الكفتة حتى تأخذ لون ذهبي من جميع الجهات ولا داعي لنضجها بالكامل لأنها ستكمل الطهي في الصلصة.

لتحضير الصلصة، في قدر آخر، سخني الزيت أو السمن وأضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم وقلبي.

ضعي السكر والملح والفلفل واتركي الصلصة تغلي على نار هادئة 5 دقائق.

أضيفي كرات الكفتة إلى الصلصة مع كوب من الماء أو المرق، واتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الكفتة وتتسبك الصلصة.

قدمي كفتة داود باشا ساخنة مع الأرز الأبيض المفلفل أو الخبز البلدي.

يمكن تزيين الطبق بالقليل من البقدونس المفروم.

ولعمل كفتة الحاتى

مكونات عمل كفتة الحاتي:

نصف كيلو لحم مفروم (ويفضل أن يكون فيه نسبة دهن حوالي 20%)

بصلة كبيرة مبشورة ومصفاة من الماء

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ربع ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

سيخ خشبي أو معدني (للشكل فقط)

فحمة لإعطاء نكهة الشوي

طريقة عمل كفتة الحاتي:

في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور جيدا بعد تصفية ماء البصل (يمكنكِ الاحتفاظ بماء البصل لاستخدامه لاحقًا).

أضيفي الملح، الفلفل، البهارات، البابريكا، القرفة والبقدونس، وقلبي جيدا حتى تتجانس كل المكونات.

غطي العجينة واتركيها ترتاح في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتشرب النكهات.

بللي يديكِ بقليل من الماء أو زيت، وخذي جزء من خليط الكفتة ولفيه حول السيخ على شكل أصابع متساوية الحجم.

يمكنك أيضا تشكيلها يدويا إذا لم يتوفر السيخ.

سخني الشواية أو مقلاة تيفال على نار متوسطة.

ضعي الكفتة على الشواية وقلبيها من حين لآخر حتى تنضج وتكتسب لون ذهبي مائل للبني.

لإضافة نكهة الفحم، ضعي قطعة فحم مشتعلة في ورقة فويل وسط صينية الكفتة، ثم أضيفي عليها نقطة زيت وغطي الصينية بسرعة، واتركيها لعدة دقائق لتتشرب الكفتة نكهة الشوي.

قدمي كفتة الحاتي مع أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة الطحينة وسلطة خضراء وبطاطس محمرة.

يمكن أيضا تقديمها في ساندويتشات مع شرائح الطماطم والبصل المشوي.

لا تفرمي اللحم ناعمًا جدًا، ويفضل فرمه مرتين فقط.

تصفية ماء البصل تساعد على تماسك الكفتة وعدم تفككها أثناء الشوي.

إدخال الكفتة للثلاجة قبل الشوي يجعلها أكثر تماسكا.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من دقيق الأرز أو البقسماط إذا كانت الكفتة غير متماسكة.

يمكن تخزينها فى الفريزر بعد تشكيلها وإخراجها على الطهى مباشرة وهى طريقة سهلة للمرأة العاملة.

