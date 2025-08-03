طريقة عمل كفتة الفراخ بمذاق مميز وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل كفتة الفراخ، كفتة الفراخ من مشتقات الدجاج الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون لمذاقها المميز الذى لا يقاوم.

وطريقة عمل كفتة الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل كفتة الفراخ.

مكونات عمل كفتة الفراخ:-

½ كيلو صدور فراخ مفرومة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

½ كوب بقدونس مفروم

½ كوب كزبرة خضراء مفرومة

1 حبة فلفل أخضر مفروم

1 بيضة

½ كوب بقسماط ناعم

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات دجاج

½ ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة

زيت نباتي للشوي أو القلي

طريقة عمل كفتة الفراخ:-

في وعاء كبير، ضعي الفراخ المفرومة، البصل، الثوم، البقدونس، الكزبرة، الفلفل، البيضة والبقسماط.

أضيفي الملح، الفلفل، البهارات، الكمون، ورشة القرفة ثم قلبي المكونات جيدا حتى تتجانس.

بللي يديك بالقليل من الماء أو الزيت وشكلي الخليط على هيئة أصابع أو أقراص حسب الرغبة.

رصي الكفتة في صينية مدهونة زيت، وادخليها فرن ساخن على حرارة 200° لمدة 20 دقيقة مع التقليب حتى تتحمر.

سخني القليل من الزيت في مقلاة وحمري الكفتة من الجانبين حتى تكتسب لون ذهبي.

قدمي كفتة الفراخ ساخنة مع البطاطس المحمرة أو الخبز والسلطة والطحينة.

يمكنك إضافة ملعقة من الزبادي للعجين لجعل الكفتة طرية أكثر، أو حشوها بالجبن للحصول على طعم مميز.

طريقة عمل كفتة الفراخ

فوائد الدجاج للصحة

والدجاج من البروتينات المهمة التى يحتاجها الجسم لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومن فوائد الدجاج:-

تحمى من السرطان.

تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

يحتوي كل 28 غرامًا من صدر الدواجن الخالي من الجلد على غرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

لحم الطيور غني بفيتامين "ب 6" الذي يدعم جهاز المناعة.

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