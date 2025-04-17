طريقة عمل كفتة الأرز في خطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل كفتة الأرز، كفتة الأرز من الأكلات المصرية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهي أكلة تقدم منذ زمن بعيد.

وطريقة عمل كفتة الأرز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل كفتة الأرز.

مكونات عمل كفتة الأرز:

نصف كيلو لحم مفروم (يفضل أن يكون به قليل من الدهون)

كوب أرز مصري مغسول ومنقوع لمدة نصف ساعة

بصلة كبيرة مبشورة

نصف كوب شبت + بقدونس + كزبرة خضراء (مفرومين)

3 فصوص ثوم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

زيت للقلي

لصلصة الطماطم:

3 حبات طماطم مبشورة أو مضروبة في الخلاط

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة سكر

بصلة مفرومة

ملعقة زيت

رشة ملح وفلفل

بطاطس مقطعة مكعبات حسب الرغبة

طريقة عمل كفتة الأرز:

لتحضير الكفتة، يُطحن الأرز المنقوع جيدًا مع الخضرة والثوم في الكبة (يمكن طحنهم على مرتين).

يُضاف اللحم المفروم والبصل والتوابل إلى الخليط ويُطحن مرة أخرى حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتماسكًا.

تُشكل الكفتة على شكل أصابع أو كرات حسب الرغبة، ويمكن وضعها في الثلاجة لمدة ساعة لتتماسك.

يُسخن الزيت في مقلاة عميقة، ثم تُقلى الكفتة حتى تأخذ لون ذهبي، ثم تُرفع على ورق مطبخ لتصفية الزيت.

في قدر، يُسخن الزيت ويُضاف البصل ويُشوح حتى يذبل.

تُضاف الطماطم والصلصة والبهارات والسكر، وتُترك لتتسبك حوالي 10 دقائق.

تُضاف كفتة الأرز إلى الصلصة وتُترك على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى تتشرب النكهة وتصبح طرية.

ثم نضيف مكعبات البطاطس ونترك الخليط يغلى لمدة ٧ دقائق.

ثم نغلق النار ونغطى الحلة حتى تنضج البطاطس.

ثم تُقدّم كفتة الأرز مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي وسلطة خضراء.

طريقة عمل كفتة الأرز

ولعمل كفتة الحاتى

مكونات عمل كفتة الحاتى:-

نصف كيلو لحم مفروم (يفضل يكون فيه نسبة دهن حوالي 20%)

بصلة متوسطة مبشورة

ملعقة صغيرة بهارات كفتة (أو بهارات لحمة)

ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بقدونس مفروم (ملعقة كبيرة)

أسياخ خشب أو حديد (حسب المتاح)

طريقة عمل كفتة الحاتى:

لتحضير اللحم، في وعاء عميق، اخلطى اللحم المفروم مع البصل المبشور بعد تصفية الماء منه، ثم أضيفي البهارات والملح والفلفل والبقدونس.

اعجنى الخليط جيدًا لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام متماسكًا.

شكّلى الكفتة على الأسياخ أو بشكل أصابع باستخدام اليدين، ويمكن بل اليد بماء بارد لتسهيل التشكيل.

ضعى الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة لتتماسك قبل الشوي.

اشوِى الكفتة على الفحم، أو على شواية كهربائية، أو حتى في طاسة شواء على النار.

تُقلب على الجانبين حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا.

تُقدّم الكفتة ساخنة مع الطحينة، أرز، أو خبز بلدي وسلطة خضراء.

لنكهة الفحم الأصلية في البيت، يمكنك تسخين قطعة فحم حتى تصبح جمرة، وضعها في ورقة فويل داخل صينية الكفتة، وضع نقطة زيت عليها، ثم تغطية الصينية فورًا لدقائق.

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