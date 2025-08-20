تنسيق المرحلة الثالثة، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية نظام قديم

تنسيق المرحلة الثالثة ، ينتظر طلاب الثانوية العامة الدور الثاني موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الشهر أغسطس الجاري.

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام قديم):

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

تربية فنية حلوان بالزمالك

العالي للغات 6 أكتوبر

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين المنيا

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة أعمال - محاسبة)

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات مدينة السادات

الفني لترميم الآثار بالأقصر

تربية نوعية المنصورة

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات أسيوط

المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الإلكترونية))

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية بورسعيد

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

(المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس) تجارة انجليزى

العالي للغات بمصر جديدة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الفيوم

الفني التجارى بقنا

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الزقازيق

اقتصاد منزلى حلوان

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

قواعد ترتيب رغبات الطلاب في موقع التنسيق

يحدد الطالب أسلوب اختيار رغباته اما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة وجود أي أخطاء في الترتيب وخصوصا في الترتيب الجغرافي المتدرج للكليات.

بعد أن تنتهي من تسجيل رغباتك يمكنك مراجعتها ثم الضغط على زر إرسال إلى مكتب التنسيق.

قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات.

بعدها ستظهر لك استمارة الرغبات، قم بطباعتها.

سيعطيك الموقع إيصالًا بتاريخ وموعد تسجيل رغباتك بالإضافة إلى رقم مرجعي بحيث يمكنك الرجوع لبياناتك مرة أخرى.

إذا قمت بإجراء تعديل فر رغباتك وهذا متاح لك طالما أن التسجيل بالمرحلة ما زال مستمرًّا، فإن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به.

