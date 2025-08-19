رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير اليوناني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

الثلاثاء 19 أغسطس 2025
استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم، نيكولاس باباجيورجيو، السفير اليوناني بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور  الدكتورة حنان متولي، عميد كلية الآداب، والدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين، وممثل قطاع العلاقات الدولية، والدكتورة نجلاء محمود عزت رئيس قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة بكلية الآداب، والدكتور خالد الشربينى مدرس اللغة اليونانية الحديثة بالقسم.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الجامعة بالسفير اليوناني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس، باعتبارها واحدة من أعرق وأكبر الجامعات المصرية، تمتلك سجلًا طويلًا من التعاون مع الجامعات اليونانية. كما استعرض تاريخ الجامعة وكلياتها، موضحًا أن رسالة الجامعة لا تقتصر على التعليم فحسب، بل تشمل خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة عين شمس على مد جسور التعاون الأكاديمي والثقافي مع المؤسسات التعليمية داخل مصر وخارجها، بما يعزز مكانتها الرائدة إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب السفير اليوناني عن تقديره لجامعة عين شمس ودورها البارز في تدريس اللغة والثقافة اليونانية، وتنوع تخصصاتها العلمية والبحثية، مشيرًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون المثمر الذي يعزز العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري واليوناني.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أن قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة بكلية الآداب يعد من أكبر الأقسام على مستوى الجامعات المصرية، حيث يتيح للطلاب دراسة الحضارات والثقافات الأوروبية إلى جانب تعلم اللغات، وفي مقدمتها اللغة اليونانية، وتمت مناقشة سبل دعم وتطوير التعاون بين القسم والسفارة اليونانية بالقاهرة.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات اليونانية في مجالات التبادل الطلابي والبحثي، والدرجات العلمية المزدوجة، إضافة إلى تعزيز برامج تدريس اللغة اليونانية وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي بما يخدم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

