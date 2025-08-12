مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية نظام قديم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 بموقع التنسيق الإلكتروني، والحدود الدنيا والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد.



الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام قديم):

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348

سياسة واقتصاد السويس 348

سياسة واقتصاد بني سويف 348

ألسن الفيوم 340.3

ألسن الغردقة 340.3

ألسن أسوان 340.3

ألسن المنيا 340.3

ألسن الأقصر 340.3

ألسن عين شمس 340.3

ألسن كفر الشيخ 340.3

ألسن بني سويف 340.3

ألسن سوهاج 340.3

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 340.3

إعلام بني سويف 333.3

إعلام القاهرة 333.3

إعلام جنوب الوادي 333.3

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 333.3

إعلام المنوفية 333.3

إعلام عين شمس 333.3

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 332.8

الإعاقة والتأهيل بني سويف 330

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 330

آثار القاهرة 322

آثار الفيوم 322

آثار أسوان 322

آثار الزقازيق بصان الحجر 322

آثار ولغات مطروح 322

آثار عين شمس 322

آثار دمياط 322

آثار الأقصر 322

آثار سوهاج 322

آثار جنوب الوادي 322

فنون جميلة (فنون) أسيوط 282.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 282.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 282.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 282.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 282.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 282.5

تجارة بني سويف 278.5

تجارة العريش 278.5

تجارة وإدارة أعمال حلوان 278.5

تجارة كفر الشيخ 278.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 278.5

تجارة بنها 278.5

تجارة أسوان 278.5

تجارة طنطا 278.5

تجارة مدينة السادات 278.5

تجارة بور سعيد 278.5

تجارة السويس 278.5

تجارة دمياط 278.5

تجارة المنصورة 278.5

تجارة الزقازيق 278.5

تجارة الإسكندرية 278.5

تجارة سوهاج 278.5

تجارة القاهرة 278.5

تجارة دمنهور 278.5

تجارة عين شمس 278.5

تجارة جنوب الوادي 278.5

تجارة أسيوط 278.5

تربية أسيوط 277.1

تربية الغردقة 277.1

تربية أسوان 277.1

تربية عين شمس 277.1

تربية العريش 277.1

تربية الوادي الجديد 277.1

تربية دمنهور 277.1

تربية جنوب الوادي 277.1

تربية سوهاج 277.1

تربية الإسكندرية 277.1

تربية الفيوم 277.1

تربية المنصورة 277.1

تربية دمياط 277.1

تربية بنات عين شمس 277.1

تربية بور سعيد 277.1

تربية مدينة السادات 277.1

تربية طنطا 277.1

تربية مطروح 277.1

تربية الاقصر 277.1

تربية السويس 277.1

تربية المنيا 277.1

تربية المنوفية بشبين الكوم 277.1

تربية بنها 277.1

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 277.1

تربية الزقازيق 277.1

تربية حلوان 277.1

تربية بني سويف 277.1

تربية كفر الشيخ 277.1

تجارة انتساب موجه أسيوط 275.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 274

تجارة انتساب موجه القاهرة 274

آداب انتساب موجه القاهرة 274

تجارة انتساب موجه طنطا 273.5

تجارة انتساب موجه أسوان 273.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 273.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 273.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 273.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 273.5

تجارة انتساب موجه بنها 273.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 273.5

تجارة انتساب موجه دمياط 273.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 273.5

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273.5

تجارة انتساب موجه السويس 273.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 273.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 273.5

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 273.5

تجارة انتساب موجه العريش 273.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 273.5

حقوق بور سعيد 270.5

حقوق جنوب الوادي 270

حقوق المنيا 266

آداب انتساب موجه أسيوط 263

آداب انتساب موجه دمياط 263

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 263

آداب انتساب موجه العريش 263

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 263

آداب انتساب موجه أسوان 263

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 263

آداب انتساب موجه الفيوم 263

آداب انتساب موجه حلوان 263

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 263

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 263

آداب انتساب موجه بور سعيد 263

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263

آداب انتساب موجه طنطا 263

آداب انتساب موجه سوهاج 263

آداب انتساب موجه المنيا 263

آداب انتساب موجه دمنهور 263

آداب انتساب موجه عين شمس 263

آداب انتساب موجه الزقازيق 263

آداب انتساب موجه المنصورة 263

آداب انتساب موجه بني سويف 263

آداب انتساب موجه بنها 263

آداب انتساب موجه الإسكندرية 263

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 262.5

حقوق الفيوم 260

تربية طفولة مبكرة المنوفية 258.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 258.5

تربية طفولة مبكرة القاهرة 258.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 258.5

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 258.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 258.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 258.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 258.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 258.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 258.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف 258.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 258.5

تربية طفولة مبكرة المنيا 258.5

آداب دمياط 258.1

آداب أسوان 258.1

آداب طنطا 258.1

آداب المنصورة 258.1

آداب كفر الشيخ 258.1

آداب العريش 258.1

آداب وعلوم إنسانية السويس 258.1

آداب بنات عين شمس 258.1

آداب الإسكندرية 258.1

آداب القاهرة 258.1

آداب سوهاج 258.1

آداب الوادي الجديد 258.1

آداب دمنهور 258.1

آداب جنوب الوادي 258.1

آداب حلوان 258.1

آداب عين شمس 258.1

آداب الفيوم 258.1

آداب أسيوط 258.1

آداب بور سعيد 258.1

آداب المنيا 258.1

آداب بني سويف 258.1

آداب المنوفية بشبين الكوم 258.1

آداب بنها 258.1

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 258.1

آداب الزقازيق 258.1

حقوق سوهاج 258

حقوق انتساب موجه سوهاج 257

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 255.5

حقوق دمياط 253.1

حقوق كفرالشيخ 253.1

حقوق المنوفية بشبين الكوم 253.1

حقوق بنها 253.1

حقوق بني سويف 253.1

حقوق حلوان 253.1

حقوق الإسكندرية 253.1

حقوق القاهرة 253.1

حقوق أسيوط 253.1

حقوق عين شمس 253.1

حقوق المنصورة 253.1

حقوق مدينة السادات 253.1

حقوق الزقازيق 253.1

حقوق أسوان 253.1

حقوق طنطا 253.1

دار العلوم القاهرة 253

دار العلوم أسوان 252.5

دار العلوم الفيوم 252.5

دار العلوم المنيا 252.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 252.5

حقوق انتساب موجه بني سويف 252

حقوق انتساب موجه أسوان 252

دار العلوم انتساب موجه المنيا 251.8

دار العلوم انتساب موجه أسوان 251.8

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 251.8

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251.8

حقوق انتساب موجه أسيوط 251.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 251.3

حقوق انتساب موجه عين شمس 251.3

حقوق انتساب موجه الزقازيق 251.3

حقوق انتساب موجه المنصورة 251.3

حقوق انتساب موجه طنطا 251.3

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 251.3

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 251.3

حقوق انتساب موجه بنها 251.3

حقوق انتساب موجه حلوان 251.3

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 251.3

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 250.6

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 250.6

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 250.6

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 250.6

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 250.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 248.5

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 248

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 247.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 246.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 246

تربية (طفولة) عين شمس 245.5

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 244.1

سياحة وفنادق بني سويف 244.1

سياحة وفنادق الإسكندرية 244.1

سياحة وفنادق المنيا 244.1

سياحه وفنادق الاقصر 244.1

سياحة وفنادق المنصورة 244.1

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 244.1

سياحة وفنادق الفيوم 244.1

سياحة وفنادق مدينة السادات 244.1

سياحة وفنادق الغردقة 244.1

سياحة وفنادق مطروح 244.1

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 244

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 242.5

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 241.6

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 241.6

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 241

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 240.5

تربية نوعية القاهرة 240

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة ادارة) 240

