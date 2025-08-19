لمتابعة حركة الركاب وعمليات التأمين، جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش بمطاري مرسى علم والغردقة

قامت اللجنة العليا للتفتيش برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطاري مرسى علم الدولي ومطار الغردقة الدولي.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني الصحي، والبيئي في جميع المطارات المصرية.

متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطارين لاستقبال الرحلات

كان في استقبال اللجنة الكابتن هشام القشاط مدير مطار مرسى علم الدولى، والملاح أيمن شريف ممثل وزارة الطيران المدني بمطار مرسى علم، والطيار خالد الشيمي مدير مطار الغردقة الدولى، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطارين لاستقبال الرحلات، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة.

كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية.

شملت الجولة تفقد أسوار المطارات ومبنىى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي) والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، والأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة. كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب بكل مطار والاطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، بالإضافة إلى تفقد بوابات المطارين.

