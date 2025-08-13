الأربعاء 13 أغسطس 2025
أخبار مصر

موقع التنسيق يبدأ تلقي رغبات الطلاب المستنفدين

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
بدأ موقع تنسيق الجامعات في تلقي رغبات الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم وعددهم 1268 طالبًا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وأكدت الوزارة أنه تم إتاحة الفرصة للطلاب المستنفدين لإعادة تسجيل رغبات تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

وأعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 بموقع التنسيق الإلكتروني، والحدود الدنيا والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس من خلال هذا الرابط

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.
وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.


أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:
- النظام الحديث:

 

الشعبة  الحد الأدنى عدد الطلاب
الشعب العلمية 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %. 246642
الشعبة الأدبية 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%. 36406
الإجمالي 283048 

- النظام القديم:

الشعبة الحد الأدنى  عدد الطلاب
الشعبة العلمية 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%. 3506
الشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %. 764
الإجمالي 4270 

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية 2025

وجرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية: 
• تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.
• بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع ( 364946 ) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.
• سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.
• سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

