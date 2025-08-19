القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة 5 جامعات أهلية

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، عن القوائم المبدئية للمرشحين لشغل رئاسة خمس جامعات أهلية، هي المنصورة الأهلية، الزقازيق الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، أسيوط الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية.

وتقدم عدد من المرشحين لشغل هذه المناصب، حيث اشتملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية على سبعة مرشحين، بينما ضمت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة أسيوط الأهلية ثلاثة مرشحين، فيما شملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية ثمانية عشر مرشحًا.

بينما اشتملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق الأهلية على عشرة مرشحين، وأخيرًا شملت القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة المنصورة الأهلية ثلاثة عشر مرشحًا، ليصل إجمالي المرشحين في هذه المرحلة إلى ٥١ مرشحًا تمهيدًا للمرحلة التالية من إجراءات اختيار رؤساء الجامعات الأهلية.

الجدير بالذكر أن مجلس الجامعات الأهلية قد شكل لجنة لاختيار رؤساء الجامعات برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات سابقًا ووزير الصحة سابقًا، وتتألف اللجنة من الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي سابقًا، والدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي سابقًا، بالإضافة إلى ممثل لمجلس الجامعة وممثل لمجلس الأمناء.

وللاطلاع على تفاصيل القوائم، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الأهلية عبر هذا الرابط



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.