أخبار مصر

تقليل الاغتراب 2025، موقع التنسيق يحدد موعد غلق باب تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
حدد موقع تنسيق الجامعات موعد غلق باب تسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب في تمام الساعة الحادية عشر من مساء  اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، أمام تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025.

وأعلنت وزارة التعليم العالى تفاصيل مرحلة تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وقالت الوزارة إنه تم فتح باب تقليل الاغتراب اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

تنتهي مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب خلال 48 ساعة من إغلاق باب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025

يمكن للطالب اتباع الخطوات الآتية للاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025، وهي كالتالي:

  • يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • يختار الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • سيظهر أمام الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.
  • يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية له.

الشروط والقواعد المُنظمة للتحويل بين الكليات الجامعية

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع. 
التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

الشروط والقواعد المُنظمة للتحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

شروط التحويل إلى كلية مناظرة 

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

 شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة 

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وبشرط ضرورة توافر ما يلي:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام – انتساب موجه). 

وجود مكانٍ خالٍ بالكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) على حدة.

استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وُجِدَتْ ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

