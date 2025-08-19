الثلاثاء 19 أغسطس 2025
أخبار مصر

تنسيق المرحلة الثالثة، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
تنسيق المرحلة الثالثة، ينتظر طلاب الثانوية العامة الدور الثاني موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الشهر أغسطس الجاري.

 

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي 2025

وجاءت الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي 2025 كالتالي:
آثار
التربية
الآداب
كلية الثروة السمكية
فنون جميلة
حقوق
خدمة اجتماعية
الكلية التكنولوجية
آداب انتساب
حقوق انتساب
تربية رياضية
دار علوم انتساب
خدمة اجتماعية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 
تربية نوعية
تربية ابتدائي
تربية طفولة
تربية فنية
سياحة وفنادق
تربية موسيقية
اقتصاد منزلي
تربية طفولة مبكرة 
زراعة
علوم شعبة رياضة
اقتصاد منزلي
كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

قواعد يجب مراعاتها قبل تسجيل الرغبات على موقع التنسيق 

  • يتم ترتيب الرغبات وفق الآتي:

إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق 

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.
  • الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.
  • قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

قواعد ترتيب رغبات الطلاب في موقع التنسيق

  • يحدد الطالب أسلوب اختيار رغباته اما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.
  • سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة وجود أي أخطاء في الترتيب وخصوصا في الترتيب الجغرافي المتدرج للكليات.
  • بعد أن تنتهي من تسجيل رغباتك يمكنك مراجعتها ثم الضغط على زر إرسال إلى مكتب التنسيق.
  • قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات.
  • بعدها ستظهر لك استمارة الرغبات، قم بطباعتها.
  • سيعطيك الموقع إيصالًا بتاريخ وموعد تسجيل رغباتك بالإضافة إلى رقم مرجعي بحيث يمكنك الرجوع لبياناتك مرة أخرى.
  • إذا قمت بإجراء تعديل فر رغباتك وهذا متاح لك طالما أن التسجيل بالمرحلة ما زال مستمرًّا، فإن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به.

