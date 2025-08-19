الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ9 ملايين جنيه و3 أطنان دقيق في حملات تموينية

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

الاتجار في النقد الأجنبي

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 9 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

حملات لضبط الأسواق

وواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والخبز الحر وبيعه بأعلى من السعر المقرر أو دون الإعلان عن الأسعار، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، حيث تم ضبط 3 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل ترويجها في السوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

