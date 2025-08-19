الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص بالدقهلية يدعي تعرضه للاختطاف والتعدي عليه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول بشأن ادعاء اختطاف والتعدي على شخص بالدقهلية.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص مصابًا بجروح مع الادعاء بتعرضه لواقعة اختطاف والتعدي عليه بسبب خلافات مالية.

ضبط 3 متهمين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة النصب بزعم استيراد السيارات

ضبط 5 أشخاص بصحبتهم 8 أطفال حدث لاستغلالهم في التسول بعابدين والعجوزة

نشوب مشاجرة بسبب خلافات مالية

بالفحص، تبين تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بلاغا بحدوث مشاجرة بين: طرف أول: سائق – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز، وطرف ثانٍ: الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مصاب بجرح قطعي في الرأس)، وسيدة – ربة منزل لها معلومات جنائية.

وقد تبين أن سبب الواقعة خلافات مالية بين الطرفين، قاموا على إثرها بالتعدي المتبادل بالضرب، مما أسفر عن إصابة الطرف الثاني.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 ونفت التحريات ما تم تداوله بشأن وجود واقعة اختطاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

