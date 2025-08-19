الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص بالدقهلية يدعي تعرضه للاختطاف والتعدي عليه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول بشأن ادعاء اختطاف والتعدي على شخص بالدقهلية.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص مصابًا بجروح مع الادعاء بتعرضه لواقعة اختطاف والتعدي عليه بسبب خلافات مالية.

نشوب مشاجرة بسبب خلافات مالية

بالفحص، تبين تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بلاغا بحدوث مشاجرة بين: طرف أول: سائق – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز، وطرف ثانٍ: الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مصاب بجرح قطعي في الرأس)، وسيدة – ربة منزل لها معلومات جنائية.

وقد تبين أن سبب الواقعة خلافات مالية بين الطرفين، قاموا على إثرها بالتعدي المتبادل بالضرب، مما أسفر عن إصابة الطرف الثاني.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ونفت التحريات ما تم تداوله بشأن وجود واقعة اختطاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

