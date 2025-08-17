أسباب وطرق علاج الصداع الناتج عن الفك

صداع الرأس قد لا يكون مصدره الوحيد أعلى الجمجمة أو جانبيها ويوضح الخبراء أن الألم الذي تشعر به قد يكون منشأه الحقيقي هو "الفك".

وينتج ذلك من المفصل الصدغي الفكي (TMJ)، هو نقطة التقاء الفك بالجمجمة، وهو المسؤول عن حركات المضغ والتحدث والتثاؤب، وتعمل العضلات المحيطة بهذا المفصل بشكل مستمر طوال اليوم، وعندما تتعرض للإرهاق، يمكن أن يمتد هذا الإزعاج إلى مناطق أخرى في الرأس، مما يتسبب في الصداع.

يوضح الدكتور أندرو بانغ، أخصائي تقويم العمود الفقري، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، العلاقة بين هذين الألمَين، ويقدم حلولًا فعّالة للتخلص من هذه المشكلة.

العلاقة بين ألم الفك والصداع

عندما يتعرض الفك لضغط مستمر نتيجة لصرير الأسنان، أو شد عضلاته، أو حتى مجرد مضغ العلكة، يمكن أن ينتقل الألم من الفك إلى مناطق أخرى في الجمجمة، مما يؤدي إلى أنواع مختلفة من الصداع، مثل:

صداع التوتر: الناتج عن إجهاد العضلات حول الفك والرقبة.

الصداع العنقودي: الذي يتركز عادةً في جانب واحد من الرأس ويكون قصير الأمد.

ولمعرفة ما إذا كان الصداع مرتبطًا بـ "المفصل الصدغي الفكي"، يمكن الانتباه إلى العلامات التالية:

ألم أو سماع أصوات "طقطقة" في الفك عند فتحه أو إغلاقه.

صعوبة في المضغ أو التثاؤب.

الشعور بأن الفك "مُغلق" أو غير قادر على الفتح بالكامل.

ألم في عضلات الوجه أو الفك.

ألم يبدأ في الفك ويمتد إلى الصدغين أو الرقبة.

آلام أخرى في الرأس، مثل آلام الأذن أو الأسنان.

تختلف حدة هذه الأعراض ومدتها حسب الحالة. ففي بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي التشنجات العضلية العابرة إلى نوبة صداع قصيرة تزول مع الراحة، بينما في حالات أخرى، يمكن أن يؤدي خلل المفصل الصدغي الفكي أو صرير الأسنان المزمن إلى صداع يستمر لأيام ويتكرر إذا لم يتم علاجه بشكل جذري، وفي هذه الحالات، ينصح الأطباء بضرورة استشارة مقدم رعاية صحية مختص.

أبرز محفزات صداع الفك

يوضح الخبراء أن أي شيء يضغط على المفصل الصدغي الفكي أو يجهد عضلاته قد يكون سببًا مباشرًا للصداع. ومن أبرز هذه المحفزات:

الإفراط في صرير الأسنان.

الضغط النفسي والتوتر.

وضعية الجسم غير الصحيحة، خاصةً عند الجلوس لفترات طويلة.

التعرض لإصابة أو صدمة.

عدم استقامة محاذاة الفك.

طرق علاج صداع الفك

يمكن تخفيف هذا النوع من الصداع من خلال مجموعة من الإجراءات، بدءًا من تعديل نمط الحياة وصولًا إلى العلاجات الطبية المتقدمة.

1. تغييرات في نمط الحياة

ويوجد العديد من النصائح العملية للحد من الضغط على الفك:

مراقبة حركات الفك: تجنب عادات مثل شد الفك أو مضغ العلكة بشكل مفرط.

تعديل النظام الغذائي: استبدال الأطعمة الصلبة التي تتطلب جهدًا كبيرًا في المضغ، مثل الخبز القاسي والمكسرات، بأطعمة لينة.

تحسين وضعية الجسم: تجنب الانحناء للأمام أثناء استخدام الحاسوب أو الهاتف، فالوضعية السيئة تزيد من الضغط على المفصل الصدغي الفكي.

إدارة التوتر: ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل لتقليل انقباض الفك اللاإرادي.

تحسين وضعية النوم: تجنب النوم على البطن، حيث يضغط على الفك، ويفضل النوم على الظهر أو الجانب.

تمرين الرقبة: يمكن أن يساعد تمديد عضلات الرقبة والكتفين في تخفيف التوتر الذي يؤثر على الفك.

2. التمارين الرياضية والتدليك:

تُساعد تمارين تقوية الفك وتمديده على تحسين حركة المفصل وتقليل التوتر العضلي. يمكن البدء بتمرين بسيط، مثل لمس سقف الفم باللسان ثم فتح وإغلاق الفم ببطء وتكرار ذلك عدة مرات. كما يُنصح بتدليك مناطق الشد في الفك لمدة 10 ثوانٍ لتخفيف الألم.

3. العلاجات الطبية:

إذا استمر الصداع، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية اقتراح حلول متقدمة:

العلاجات المنزلية البسيطة: مثل استخدام الكمادات الدافئة لإرخاء العضلات، أو الكمادات الباردة لتقليل الالتهاب والألم.

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

واقيات الفم الليلية: لمنع صرير الأسنان وحماية المفصل من الضغط.

تقويم الأسنان: لتصحيح محاذاة الفك وتقليل الإجهاد.

الأدوية الموصوفة: مثل مرخيات العضلات أو مضادات الالتهاب.

حقن البوتوكس: التي تُستخدم في بعض الحالات للتخفيف المؤقت من التوتر والألم في عضلات الفك.

لا يجب تجاهل الألم، وطلب المساعدة الطبية في حال استمراره، فالعلاج المناسب يبدأ من التشخيص الصحيح.

