زراعة الجيزة: شجرة السواك بها فوائد مذهلة لصحة الفم

في ظل تزايد الاعتماد على المنتجات الصناعية، تظل شجرة السواك أو شجرة الأراك - الاسم العلمي لها سلفادورا بيرسيكا - رمزًا حيًا للتراث العربي وأحد أهم المصادر الطبيعية للحفاظ على صحة الفم والأسنان.



وأوضحت مديرية الزراعة بالجيزة أن هذه الشجرة تتميز بمظهرها البسيط وأوراقها الخضراء الصغيرة وجذورها الليفية التي تُستخدم لاستخراج السواك الطبيعي، وقد اشتهرت بنموها في البيئات الصحراوية والرملية خاصة في شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا.

السواك سنة نبوية ودعم علمي حديث

وأشارت زراعة الجيزة إلى أن العرب عرفوا فوائد السواك منذ آلاف السنين، وقد أوصى به النبي محمد ﷺ كسنة للحفاظ على نظافة الفم، واليوم، تؤكد الدراسات العلمية الحديثة أن السواك الطبيعي يحتوي على مواد فعّالة مضادة للبكتيريا، ويساعد على تقوية اللثة، وتنظيف الأسنان، وتبييضها بشكل طبيعي دون الحاجة للمواد الكيميائية.

استخدامات شجرة الأراك

وأضافت المديرية أنه لا يقتصر دور شجرة السواك على إنتاج أعواد تنظيف الأسنان، بل إن أوراقها تُستخدم كعلف للحيوانات، وجذورها تدخل في وصفات علاجية شعبية في بعض المناطق، كما تُعد خيارًا بيئيًا وصحيًا بفضل سهولة حمل السواك، وعدم حاجته للكهرباء أو البطاريات.

أهمية الحفاظ على شجرة السواك

ولفتت مديرية الزراعة إلى أنه رغم وجودها في عدة مناطق عربية، إلا أن الكثيرين لم يشاهدوا شجرة الأراك على الطبيعة، مما يجعل من الضروري الالتفات لأهميتها والحفاظ عليها كجزء من هويتنا وتراثنا، فهي ليست مجرد شجرة، بل تمثل مزيجًا من الطب، والسنة النبوية، والتراث العربي.

