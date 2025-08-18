الإثنين 18 أغسطس 2025
محافظات

محافظ الشرقية يسلم 20 عقد عمل لذوي الهمم بشركات القطاع الخاص

20عقد عمل لذوي القدرات
20عقد عمل لذوي القدرات بشركات القطاع الخاص

 سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 20 عقد عمل لـ راغبي العمل من ذوي الهمم (قادرون باختلاف) بـ شركات القطاع الخاص، وذلك خلال استقباله لهم بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، وكذلك اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، و أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد الشيخ مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بمديرية العمل بالشرقية.

 

فرص عمل للشباب 

 أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، مشيدًا بدور مديرية العمل بالشرقية في التواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة.

 

الاستماع لطلبات ذوى القدرات الهمم 

 واستمع محافظ الشرقية لطلبات ذوي القدرات والهمم موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتأمين كافة احتياجاتهم وتوفير حياه كريمة لهم، مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا لتقديم كل الرعاية والإهتمام بذوي الهمم باعتبارهم الشريك الأساسي والفعال بالمجتمع. 

ذوو القدرات والهمم 

 ومن جانبهم أعرب ذوو القدرات والهمم عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم وتسليمهم عقود العمل المناسبة لظروفهم، وذلك بالقطاع الخاص ليحيوا حياة كريمة ويصبحون شركاء في بناء وتنمية المجتمع.

