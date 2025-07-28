محافظة الشرقية تخلد أبطال حرب أكتوبر بإطلاق أسمائهم على المدارس

ناقش مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد عبد العزيز المستشار المالي للمحافظة

القائم بعمل رئيس جهاز الصالحية

وكذلك المهندس محمد يوسف القائم بعمل رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة ، وممثل عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام الموضوعات الخاصة بلجنة المسميات رقم (4) لسنة 2025

تخليد أسماء الأبطال وإطلاقها على المدارس

وذلك لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية وموافقات للصالح العام.اطلاق اسم صائد الديايات على مدرسة ديرب الإعدادية، وخلال الاجتماع وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية علي إطلاق اسم البطل محمد إبراهيم عبد المنعم المصري صائد الدبابات بحرب أكتوبر 1973 علي المدرسة الإعدادية بنين بمركز ديرب نجم.

بطولات وبسالة الجنود المصريين بأكتوبر المجيد

أوضح محافظ الشرقية أن نصر أكتوبر المجيد سيظل مصدر فخر وإعزاز لنا جميعًا وسيظل محفورًا في ذاكرة المصريين تتناقله الأجيال جيلًا بعد جيل للتعرف على عبقرية الجندي المصري مؤكدًا أننا لن ننسي بطولات وبسالة جنودنا الذين لقنوا العدو رسالة في فنون القتال والتخطيط وتحرير الأرض واستعادة الكرامة

الموافقة على ما جاء بلجان المسميات رقم 4 لسنة 2025

كما وافق المجلس التنفيذي على ما ورد بلجنة المسميات رقم 4 لسنة 2025 والتي تضمنت إطلاق إسم الحاج سيد صالح علي مدرسة التعليم الأساسي الجديدة بعزبة الجمهورية بناحية قرية السلام التابعة للوحدة المحلية بغيته مركز بلبيس، كونه المتبرع بالأرض وطبقًا للقانون.

اتخاذ الاجراءات القانونية

أوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد اتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من انطباق الشروط وطبقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

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