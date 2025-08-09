رحيل عامل النظافة الأمين في قلب الزقازيق والمحافظ يتدخل لدعم أسرته

نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ببالغ الحزن والأسى، العامل سعيد محمد عبد الحميد السيد عابدين، أحد أفراد فريق قطاع تحسين البيئة بحي ثاني الزقازيق، الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، أثناء تأدية مهامه الميدانية.

ووجّه المحافظ، على الفور، محمد أبو هاشم، رئيس حي ثاني الزقازيق، بسرعة إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتصاريح الدفن، وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وزملائه، مؤكدًا ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسرته، وفاءً لما قدّمه من جهد وإخلاص في عمله.

وتقدم الأشموني بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

