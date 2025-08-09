السبت 09 أغسطس 2025
رحيل عامل النظافة الأمين في قلب الزقازيق والمحافظ يتدخل لدعم أسرته

نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ببالغ الحزن والأسى، العامل سعيد محمد عبد الحميد السيد عابدين، أحد أفراد فريق قطاع تحسين البيئة بحي ثاني الزقازيق، الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، أثناء تأدية مهامه الميدانية.

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

ووجّه المحافظ، على الفور، محمد أبو هاشم، رئيس حي ثاني الزقازيق، بسرعة إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتصاريح الدفن، وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وزملائه، مؤكدًا ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسرته، وفاءً لما قدّمه من جهد وإخلاص في عمله.

وتقدم الأشموني بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

