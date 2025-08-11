تكلم معاليك!

ليست زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين ما شد انتباهي في لقاء الرئيس السيسي برؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاثة أمس، ولا أيضا تأكيد الرئيس علي أهمية حرية الصحافة والإعلام التي سبق أن تحدث عنها من قبل..

وإنما أكثر ما شد انتباهي هو مطالبة الرئيس المسئولين بأن يتحدثوا مع الناس حول ما يستأثر باهتمامهم لإيضاح الحقائق ودحض الشائعات، خاصة في تلك الفترة الحرجة الحافلة بالتحديات والأزمات التي تحيط بِنَا.



فهذا التوجيه للرئيس جاء في وقته، لآن هناك عزوفا من قبل بعض المسئولين عن الحديث حول ما يدخل في صميم اختصاصهم، وأمس كتبنا هنا في هذا العمود حول الصمت الرسمي حول اتفاق الغاز مع إسرائيل، برغم أن هذا الاتفاق كان قديما وأن الجديد هو إضافة للاتفاق القديم المبرم منذ سنوات.



وبالنسبة للتعامل مع الرأي العام لا تصح قاعدة الصمت من ذهب.. بل الصمت الرسمي هنا خطأ وخطر، لأنه يفتح الباب لانتشار ورواج الشائعات والأكاذيب وتشويه الحقيقة.

من يتولى مسئولية ليس عليه فقط الإدارة الحكيمة والرشيدة، وإنما عليه أن يظل علي تواصل مع الناس، سواء من يعملون معه أو الناس بشكل عام.. وبالطبع التواصل دوما بالحقائق وحدها.

