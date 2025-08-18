مانشستر سيتي يتصدر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الأولى

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر مانشستر سيتي قمة جدول الدوري الإنجليزي، قبل ختام الجولة الأولي المقرر لها اليوم بمواجهة ليدز يونايتد ضد إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الأولى

1- مانشستر سيتي 3 نقاط

2- سندرلاند 3 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 3 نقاط

4- ليفربول 3 نقاط

5- نوتنجهام فوريست 3 نقاط

6- آرسنال 3 نقاط

7- برايتون نقطة واحدة

8- فولهام نقطة واحدة

9- أستون فيلا نقطة واحدة

10- تشيلسي نقطة واحدة

11- كريستال بالاس نقطة واحدة

12- نيوكاسل يونايتد نقطة واحدة

13- إيفرتون 0 نقاط

14- ليدز يونايتد 0 نقاط

15- مانشستر يونايتد 0 نقاط

16- بورنموث 0 نقاط

17- برينتفورد 0 نقاط

18- بيرنلي 0 نقاط

19- وست هام 0 نقاط

20- وولفرهامبتون 0 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026

ليفربول 4 -2 بورنموث

أستون فيلا 0-0 نيوكاسل يونايتد

برايتون 1-1 فولهام

سندرلاند 3-0 وست هام

توتنهام 3-0 بيرنلي

وولفرهامبتون 0-4 مانشستر سيتي

تشيلسي 0-0 كريستال بالاس

نوتنجهام فورست 3-1 برينتفورد

مانشستر يونايتد 0-1 آرسنال

الإثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

