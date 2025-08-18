بنزيما يتحدث عن مواجهة كريستيانو رونالدو قبل قمة السوبر السعودي

كأس السوبر السعودي، أبدى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، أمله في مواصلة نجاحه مع ناديه، بعد الفوز بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك الموسم الماضي، وذلك بجانب طموحة في بطولة السوبر السعودي والتي تنطلق غدا الثلاثاء بهونج كونج.

وشدد بنزيما خلال المؤتمر الصحفي: “على صعوبة المواجهة أمام النصر”، ورفض المهاجم الفرنسي الإجابة على سؤال يتعلق بحقيقة تشكيل الفريق الاتحادي الحالي قائلا: “لدينا مباراة هامة غدًا، لذلك ليس هذا السؤال المناسب”.

وعن كيفية تعامله مع تحدي مواجهة رونالدو، أجاب بنزيما: "هو لاعب رائع بكل تأكيد، تزاملت معه من قبل في ريال مدريد، ولكن مواجهة الغد ليست بيني وبينه، هي مباراة بين الاتحاد والنصر"، ووجه اللاعب رسالة للجماهير الاتحادية بقوله: نحن نحتاج دعمكم وسنريكم إنجازاتنا في أرضية الملعب.

فيما تحدث الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد السعودي عن أهمية إيقاف خطورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة النصر المقبلة، غدا الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال بلان أن مفاجأة تنتظر رونالدو خلال المباراة المقبلة، وأوضح أنه يملك طريقة إيقاف خطورة اللاعب الأسطوري، مُضيفًا: "لدي الحل لإيقافه، لكن لن أخبركم به فهو لاعب رائع والنصر لديهم لاعبون رائعون، علينا الدفاع بشكل جيد والتسجيل لننتصر".

وتابع مدرب الاتحاد السعودي: "نحن هنا للفوز بلقب كأس السوبر. مستعدون من الناحية النفسية والعقلية للمباراة. نعرف النصر جيدًا،و لدينا لاعبين رائعين ومهاجمين ومدافعين ممتازين إذا أردنا الفوز، علينا الدفاع بشكل جيد".

وأكمل بلان: "كما ذكرت من قبل، الفريق أبلى بلاءً حسنًا في الموسم الماضي، وأعتقد من الرائع أن يكون لدي لاعبين أو 3 إضافيين لإثراء الدوري السعودي بالمواهب، ولكن أنا راض عن المجموعة التي لدي من اللاعبين".

وتتجه أنظار محبي الكرة السعودية إلى مباراة النصر والاتحاد المقرر إقامته غدا الثلاثاء، على استاد هونج كونج الدولي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام مباراة النصر والاتحاد ضمن بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد التي تقام بمشاركة أربعة فرق، حيث يلتقي النصر والاتحاد في نصف النهائي الأول.

بينما يواجه الأهلي القادسية في نصف النهائي الثاني بعد غدا الأربعاء 20 أغسطس، على أن يقام النهائي يوم السبت 23 من الشهر نفسه.

ويدخل النصر المواجهة برغبة قوية في تأكيد عودته للمنافسة على البطولات بوجود أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو ، وساديو ماني وبروزوفيتش، بينما الاتحاد يسعى لترسيخ هيمنته بعد تتويجه بالدوري سابقًا بقيادة بنزيما وكانتي وفابينيو.

موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والاتحاد عند الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وهو ما يوافق الثامنة مساءً بتوقيت هونج كونج.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

وستُبث المباراة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية التي تمتلك حقوق النقل الحصري، إضافة إلى منصة Shahid VIP التي توفر تغطية مباشرة للجماهير داخل المملكة وخارجها، ما يتيح متابعة الحدث لملايين المشاهدين عبر الشاشات.



تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينيجو مارتينيز، نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، جواو فيليكس

الهجوم: ساديو ماني، كينيغيسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد المتوقع النصر

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسي، ماريو ميتاي

خط الوسط: نغولو كانتي، فابينيو تفاريس، حسام عوار

خط الهجوم: موسي ديابي، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

