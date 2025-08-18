الإثنين 18 أغسطس 2025
بمبلغ خيالي، ليفربول يحدد سعر بيع إبراهيما كوناتي

ابراهيما كوناتي،
ابراهيما كوناتي، فيتو

 سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على السعر الذي حدده فريق ليفربول لبيع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع الفريق، لنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك في حالة رغبة اللاعب في عدم تجديد تعاقده مع الريدز والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن  ريال مدريد، يرغب في التعاقد مع المدافع الفرنسي؛ لتدعيم صفوف الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنّ ليفربول حدّد سعر بيع إبراهيما كوناتي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل أزمة للملكي الإسباني خصوصًا أنّ سقف ريال مدريد 21 مليون دولار فقط.


ويتجه نادي ريال مدريد إلى الانتظار حتى الصيف المقبل للحصول على خدمات اللاعب مجانًا.

ويخوض نادي ليفربول مفاوضات جادة مع إبراهيما كوناتي لتجديد تعاقده مع الفريق قبل رحيله المجاني في يناير الماضي، وسط عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن حول التفاصيل المالية في ظل طلب اللاعب 200 ألف جنيه إسترليني.

