محافظ الشرقية يوجه رؤساء المدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك للتأكيد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية واستعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

الحضور مع المحافظ بالاجتماع

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة نهي العزازي مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، والمهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

التأكيد على ضرورة تحسين مستوى الخدمة المقدمة

استهل محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطن، حيث تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذى، موجهًا بتكثيف الجهود المبذولة على مدار اليوم لتحسين جميع الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة وكذلك تحسين الصورة الحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

تكليف نواب رؤساء المراكز بمتابعة ملف النظافة والاشغالات

وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الجادة لملفي النظافة والإشغالات بجانب عملهم، والعمل علي مدار اليوم ليشعر المواطن بحجم الجهد المبذول للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، قائلًا: لن أسمح بوجود إشغالات أو تراكم للقمامة بالشارع وسيتم عمل تقييم نهاية الأسبوع الجاري للجميع، ولن أقبل أن يقصر أحد في عمله.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل

وشدد المحافظ علي ضرورة إستمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية والمدن كونها تعطي الانطباع الأول للزائرين والوافدين للمحافظة.

استرداد أراضى أملاك الدولة

وتطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على أن المحافظة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع.

ووجه المحافظ بالاستمرار في توعية المواطنين بضرورة المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقًا للقانون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

