إزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى للموجة ٢٧ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت يوم ٩ أغسطس والمستمرة حتى ٢٢ أغسطس الجارى.

نجحت الأجهزة التنفيذية بـ محافظة الشرقية في إزالة حالتين تعدٍ بالمباني على مساحة ١٢٠ مترًا، بالإضافة إلى 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط و٢ سهم.

المرحلة الأولى من الموجة 27 للإزالات

وقال المحافظ إنه تم تنفيذ أعمال الإزالة في مراكز منيا القمح وديرب نجم وههيا وأبو حماد بلبيس، وذلك في اليوم السادس بالمرحلة الأولى للموجة ٢٧ لإزالة التعديات على الأراضى بالشرقية.

أكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي لأي تعديات بكل حزم وفقًا للقانون.

