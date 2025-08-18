الإثنين 18 أغسطس 2025
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالمقطم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال

 كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تضمن مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بسلاح أبيض بالقاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف الواقعة.

 تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول (شخصين أحدهما مصاب بجروح بالجسم وسيدة) وطرف ثانٍ (صاحب مطعم مصاب بجرح بالجسم)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك على خلفية خلافات متعلقة بالجيرة ولهو الأطفال.

ضبط المتهمين في فيديو استعراض سيارات الميكروباص بالإسكندرية

الداخلية تضبط أكثر من 18 ألف كتاب خارجي مخالف بمكتبة غير مرخصة بالأزبكية

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض استخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

