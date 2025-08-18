الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالمقطم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تضمن مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بسلاح أبيض بالقاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول (شخصين أحدهما مصاب بجروح بالجسم وسيدة) وطرف ثانٍ (صاحب مطعم مصاب بجرح بالجسم)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك على خلفية خلافات متعلقة بالجيرة ولهو الأطفال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض استخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.