الإثنين 18 أغسطس 2025
الداخلية تضبط 14 متهمًا باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

 نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في توجيه ضربة قوية ضد مرتكبي جرائم استغلال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بشكل غير مشروع.

 تفاصيل الضبط

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 14 شخصًا – من بينهم 10 لهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك بدائرتي قسمي شرطة قصر النيل وعابدين بالقاهرة.

وعُثر بحوزة المتهمين على 17 طفلًا حدثًا من المعرضين للخطر أثناء إجبارهم على ممارسة أعمال التسول وبيع السلع. وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي.

 

الإجراءات القانونية

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المختصة.

