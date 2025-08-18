ضبط المتهمين في فيديو استعراض سيارات الميكروباص بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط المتورطين في واقعة قيام قائدي 3 سيارات ميكروباص بأداء حركات استعراضية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يظهر خلاله السائقون وهم يقومون بحركات استعراضية بشكل مخالف، متعمدين تعطيل حركة المرور، الأمر الذي عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

فيديو استعراض سيارات ميكروباص بالإسكندرية

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها (3 سائقين)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو، وأوضحوا أن ما قاموا به كان أثناء الاحتفال بحفل زفاف أحد أصدقائهم.

وتم التحفظ على السيارات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق الانضباط المروري وحماية الأرواح والممتلكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.