حوادث

ضبط المتهمين في فيديو استعراض سيارات الميكروباص بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراض سيارات ميكروباص

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط المتورطين في واقعة قيام قائدي 3 سيارات ميكروباص بأداء حركات استعراضية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يظهر خلاله السائقون وهم يقومون بحركات استعراضية بشكل مخالف، متعمدين تعطيل حركة المرور، الأمر الذي عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

فيديو استعراض سيارات ميكروباص بالإسكندرية 

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها (3 سائقين)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو، وأوضحوا أن ما قاموا به كان أثناء الاحتفال بحفل زفاف أحد أصدقائهم. 

الداخلية تضبط أكثر من 18 ألف كتاب خارجي مخالف بمكتبة غير مرخصة بالأزبكية

ضبط محتال انتحل صفة موظف خدمة عملاء واستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

وتم التحفظ على السيارات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق الانضباط المروري وحماية الأرواح والممتلكات.

