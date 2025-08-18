الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة القليوبية لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ودراجات نارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتقدر قيمة أعمال الغسل قُدرت بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على قطع الطريق أمام جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتجارة المواد المخدرة.

