الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

ضبط عنصرين جنائيين
ضبط عنصرين جنائيين غسلوا 50 مليونا من تجارة المخدرات، فيتو

 نجح  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة القليوبية لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

 وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ودراجات نارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الداخلية تضبط 14 متهمًا باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

تحرير 917 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 33 سيارة ودراجة نارية

وتقدر قيمة أعمال الغسل قُدرت بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على قطع الطريق أمام جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتجارة المواد المخدرة.

الذخائر غير المرخصة الاسلحة والذخائر الاتجار بالمواد المخدرة شراء عقارات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قطاع مكافحة المخدرات غسل الأموال غسل الأموال المتحصلة

