الداخلية: ضبط 97 ألف مخالفة مرورية و186 سائقًا يتعاطون المخدرات

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

 واصلت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بكافة محافظات الجمهورية؛ في إطار توجيهات وزارة الداخلية بضرورة تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية والحد من حوادث السير.

ضبط 97 ألف مخالفة مرورية و186 سائقًا يتعاطون المخدرات

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية على مستوى الجمهورية، عن ضبط 97,156 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2,608 سائق مركبة على الطرق، وتبين إيجابية 186 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

الداخلية تضبط 14 متهمًا باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

تحرير 917 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 33 سيارة ودراجة نارية

و على الطريق الدائري الإقليمي ومناطق الأعمال ضبط 1,115 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: تحميل ركاب بالمخالفة، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة، وفحص 181 سائقًا، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 17 محكومًا عليهم بإجمالي 28 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لارتكابها مخالفات جسيمة لقوانين المرور.

