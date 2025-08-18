الحالة المرورية اليوم، انسيابية على أغلب المحاور بالقاهرة والجيزة مع تباطؤ في بعض المناطق

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، حالة من السيولة المرورية الملحوظة على عدد كبير من المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم الحركة وضمان انسياب المركبات، فيما رصدت المتابعات الميدانية بعض الكثافات في مناطق محددة.

محاور القاهرة

أكدت المتابعات انتظام حركة السيارات أعلى الطريق الدائري في الاتجاهين، مع وجود سيولة مرورية واضحة بمحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى انسيابية في شوارع وسط البلد وميادين التحرير ورمسيس وعبد المنعم رياض. كما سارت الحركة بشكل جيد على كورنيش النيل خاصة في الاتجاه القادم من المعادي وحلوان وحتى الملك الصالح.

إلا أن بعض المحاور شهدت تباطؤًا ملحوظًا، أبرزها كورنيش النيل باتجاه حلوان والملك الصالح، وشارع رمسيس من غمرة حتى العباسية مع ازدحام عند مطالع ومنازل كوبري أكتوبر، فضلًا عن ميدان التحرير الذي سجل تكدسات شديدة شملت مناطق منشية الصدر والدمرداش وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض.

محاور الجيزة

وفي محافظة الجيزة، سارت الحركة بشكل متوازن في مناطق الدقي والعجوزة والمهندسين، بينما شهد شارع الهرم تباطؤًا عند تقاطع المريوطية بسبب أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق، مع تكدسات محدودة بمناطق الطالبية ومدكور والعريش.

كما ظهرت كثافات متقطعة بمحور صفط اللبن خاصة في مناطق شارع السودان وقرب جامعة القاهرة، بجانب ازدحام على محور 26 يوليو للقادمين من الطريق الدائري، بالإضافة إلى زحام في شوارع فيصل، البحر الأعظم، وترسا، وصولًا إلى مدينة 6 أكتوبر.

خدمات مرورية وإغاثة

دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة على الطرق السريعة والدائرية للتعامل مع الأعطال المفاجئة أو الحوادث التي قد تعيق الحركة، مع استمرار تلقي البلاغات عبر الخط الساخن 01221110000 المخصص لخدمة المواطنين.

