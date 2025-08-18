ضبط محتال انتحل صفة موظف خدمة عملاء واستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، لقيامه بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والنصب على المواطنين.

المتهم كان يتواصل مع المواطنين مدعيًا أنه موظف بالبنك

كشفت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع المواطنين مدعيًا أنه موظف بالبنك، ليتمكن من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ثم يستخدمها في الاستيلاء على أموالهم بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر بارتكابه الوقائع المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية التصدي لجرائم النصب الإلكتروني والاحتيال المالي، وحماية أموال المواطنين من محاولات الاستغلال غير المشروع.

